Le militantisme et l’impérialisme des candidats britanniques menacent de faire tomber la Grande-Bretagne

Affronter la Russie et la Chine est devenu le principal sujet de discussion alors que Rishi Sunak et Liz Truss tentent de se “dépasser” l’un l’autre

Lors du prochain débat télévisé, le candidat à la direction des conservateurs britanniques Rishi Sunak, qui a été chancelier de l’Échiquier sous le gouvernement de Boris Johnson, devrait promettre une action résolue contre la Chine, qu’il accuse de “être la plus grande menace à long terme pour le Royaume-Uni.”

Affirmant que Pékin est désormais «infiltrer nos universités” et “voler notre technologie,” des points de discussion racistes et alarmistes qui proviennent de l’administration Trump, Sunak appellera au renforcement de la coopération de l’OTAN contre la Chine et s’engagera à fermer les 30 instituts Confucius du pays (qui enseignent la langue chinoise mais ont été fréquemment et sans fondement accusés d’espionnage et d’ingérence politique ).

Pour la plupart des faucons conservateurs, cependant, la rhétorique de Sunak n’est pas convaincante. Ce n’est qu’en janvier qu’il a en fait promis d’approfondir les liens commerciaux entre la Chine et le Royaume-Uni. Son changement de cap est manifestement motivé par son désir de devenir le chef du parti et de se plier à une base populiste de droite qui favorise massivement son adversaire Liz Truss, qui s’inspire assez explicitement de Margaret Thatcher. En tant que premier candidat d’une minorité ethnique à la direction conservatrice, il n’est pas sorcier de voir pourquoi il est désavantagé dans de telles circonstances, une vérité triste mais inconfortable.

Les positions précédentes de Sunak sur la Chine étant également assez raisonnables, cela s’est également rapidement transformé en une ligne d’attaque contre lui par la presse de droite, le Daily Mail affirmant récemment qu’il était soutenu par le Global Times de Chine, qui, selon lui, était “l’approbation dont personne ne voulait.

Cependant, personne ne penserait sérieusement que Sunak va “dépasser” Truss, qui a été fanatique dans son approche conflictuelle de la diplomatie contre la Chine et la Russie, et son obsession zélée pour la démocratie – ou plutôt, la construction rhétorique de “la démocratie” si souvent utilisé comme cri de ralliement par les dirigeants occidentaux.

Pour la Grande-Bretagne dans son ensemble, c’est une nouvelle désastreuse, mais peu de gens s’en rendront compte. Malgré les discussions sur «Grande-Bretagne mondiale” et “libre échange,” Celui qui devrait succéder à Boris Johnson (et ce sera probablement Truss) mettra la Grande-Bretagne sur une trajectoire de collision avec la deuxième économie mondiale, la plus importante en termes d’importations et d’exportations, malgré les effets persistants du Brexit, et bien sûr tout en simultanément poursuivre une guerre agressive par procuration en Ukraine, où Truss ne veut rien de moins que la défaite de l’État russe. On pourrait s’arrêter et se demander, qu’est-ce qui a mal tourné avec la politique étrangère britannique ? À la lumière de tout cela et du Brexit, comment a-t-il pu devenir si déséquilibré et autodestructeur ? Il est démonstratif de la pure folie qui s’est emparée du courant politique dominant à la lumière du Brexit.

La Grande-Bretagne moderne a toujours, à chaque étape de son histoire, été arrogante et agressive, totalement impénitente de son héritage impérial. Attribuer le Brexit comme le point de départ d’un tel chauvinisme débridé pourrait faire oublier la destruction de l’Irak, de la Libye et de la Syrie, et bien sûr le toadyisme continu de la Grande-Bretagne envers les préférences américaines en matière de politique étrangère et son manque évident d’indépendance dans sa propre direction. Après tout, le Royaume-Uni a sur papier participé à toutes les guerres menées par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. La seule exception était le Vietnam, grâce à Harold Wilson, un Premier ministre travailliste qui a vraiment défini le «style années soixantes» en Grande-Bretagne et a refusé d’aider. Mais il était l’exception.

Ainsi, bien qu’il ait toujours été là, le Brexit s’est manifesté comme probablement la forme la plus élevée et la plus chauvine d’exceptionnalisme et d’élitisme idéologique anglophone à ce jour, notamment parce qu’il a étouffé le débat d’après-guerre concernant l’identité post-impériale de la Grande-Bretagne et la tentative d’en faire partie. d’Europe. Au lieu de s’éloigner du passé, il a redoublé d’efforts et, à son tour, a fusionné avec une marque de néoconservatisme extrême pour devenir encore plus inféodé aux États-Unis et mener une hyper-agression contre certains pays, en l’occurrence la Russie et la Chine. , au nom de la civilisation britannique. Tout pragmatisme, toute raison, tout équilibre et toute humilité qui auraient autrement pu freiner les politiciens conservateurs se sont évaporés au nom du populisme.

Nous en sommes maintenant au stade où un politicien britannique d’origine indienne sent qu’il peut solliciter un gain politique pour lui-même en militarisant la peur, la haine et l’alarmisme contre les Chinois, trahissant le pays diversifié et ouvert où ses parents se sont installés et qui lui a permis de devenir si couronné de succès. C’est une triste situation, et cette poursuite agressive des ponts brûlés et de la confrontation géopolitique exercera sans aucun doute, comme elle l’a déjà fait, une pression supplémentaire sur l’économie britannique, déjà en proie à une inflation galopante, à une baisse des revenus, à des troubles industriels croissants et à des inégalité. Bien sûr, Liz Truss semble être une victorieuse presque inévitable, le fait que quelqu’un comme elle soit dans cette position en dit long non pas sur son ascension, mais sur la descente de la Grande-Bretagne. Si vous pensiez que Boris Johnson était mauvais (il était personnellement incompétent mais politiquement retenu par les normes des autres), les choses sont sur le point de s’aggraver. Sur plusieurs fronts, nous allons voir le Royaume-Uni prendre le tournant profond de la régression de droite que les États-Unis connaissent.