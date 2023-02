Le militant qui a tué 101 personnes dans une mosquée pakistanaise portait un uniforme

Le kamikaze est arrivé en poussant une moto à la mosquée, située à l’intérieur d’un complexe de haute sécurité de la police et du gouvernement dans la ville de Peshawar, a déclaré le chef de la police, Moazzam Jah Ansari.

PESHAWAR, Pakistan – Un kamikaze qui a tué 101 personnes cette semaine dans une mosquée du nord-ouest du Pakistan s’était déguisé en uniforme de police et n’a pas éveillé les soupçons des gardes, a déclaré jeudi le chef de la police provinciale.

Le kamikaze portait un uniforme de police et les gardes du site ont supposé qu’il s’agissait d’un policier – leur collègue – et ne l’ont pas fouillé, a ajouté Ansari.

La police a identifié le kamikaze, a également déclaré le chef de la police, et est sur le point d’arrêter les suspects qui l’ont aidé à commettre l’attentat de lundi, l’un des plus meurtriers jamais perpétré à Peshawar, la capitale de la province de Khyber Pakhtunkhwa.

“Nous vengerons le martyre de chaque policier”, a déclaré Ansari lors d’une conférence de presse jeudi, sans fournir plus de détails. Il a promis que tous les responsables de l’attaque, y compris le cerveau et les facilitateurs, seraient arrêtés et punis conformément à la loi.