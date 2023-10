Le militant iranien emprisonné Narges Mohammadi remporte le prix Nobel de la paix

Les autorités ont arrêté Mohammadi en novembre après qu’elle ait assisté à un mémorial en mémoire d’une victime des violentes manifestations de 2019. Reiss-Andersen a déclaré que Mohammadi avait été emprisonné 13 fois et condamné cinq fois. Au total, elle a été condamnée à 31 ans de prison.

Elle est la 19ème femme à remporter le prix Nobel de la paix et la deuxième Iranienne, après la militante des droits humains Shirin Ebadi qui a remporté le prix en 2003.

Mohammadi était derrière les barreaux lors des récentes manifestations nationales suite à la mort de Mahsa Amini, 22 ans, décédée après avoir été arrêtée par la police des mœurs du pays. Cela a déclenché l’un des défis les plus intenses jamais lancés à la théocratie iranienne depuis la révolution islamique de 1979. Plus de 500 personnes ont été tuées lors d’une violente opération de sécurité tandis que plus de 22 000 autres ont été arrêtées.