Le militant iranien emprisonné Narges Mohammadi remporte le prix Nobel de la paix 2023

Une militante iranienne emprisonnée qui a été emprisonnée plus d’une douzaine de fois alors qu’elle faisait campagne pour les droits des femmes, la démocratie et l’opposition à la peine de mort, a remporté le prix Nobel de la paix 2023.

Narges Mohammadi, 51 ans, a reçu le prix « pour son combat contre l’oppression des femmes en Iran et pour sa lutte en faveur des droits de l’homme et de la liberté pour tous », a indiqué vendredi le Comité Nobel norvégien sur son site Internet.

« Ce prix est avant tout une reconnaissance du travail très important de tout un mouvement en Iran, avec son leader incontesté, Narges Mohammadi », a déclaré à Oslo Berit Reiss-Andersen, président du comité, en annonçant Mohammadi comme lauréat. .

« Si les autorités iraniennes prennent la bonne décision, elles la libéreront afin qu’elle puisse être présente pour recevoir cet honneur, ce que nous espérons avant tout », a-t-elle ajouté, notant qu’il est encore temps de planifier d’éventuelles dispositions à cet effet.

La plus récente incarcération de Mohammadi – une peine de 12 ans de prison – a commencé lorsqu’elle a été arrêtée en 2021 après avoir assisté à un mémorial pour une personne tuée deux ans plus tôt lors de manifestations à l’échelle nationale déclenchées par une augmentation des prix de l’essence. Elle est détenue à la célèbre prison d’Evin, à Téhéran, où se trouvent notamment des détenus ayant des liens avec l’Occident et des prisonniers politiques.

Reiss-Andersen a déclaré que Mohammadi avait été emprisonné 13 fois et condamné cinq fois. Au total, elle a été condamnée à 31 ans de prison. Elle est la 19ème femme à remporter le prix Nobel de la paix et la deuxième Iranienne, après la militante des droits humains Shirin Ebadi qui a remporté le prix en 2003.

Reiss-Andersen a également déclaré que le fait de décerner ce prix à Mohammadi reconnaît les centaines de milliers de personnes qui ont protesté contre la discrimination iranienne et l’oppression des femmes.

Avant sa peine actuelle, Mohammadi était vice-présidente du Centre des défenseurs des droits de l’homme en Iran, une organisation dirigée par Ebadi.

Les médias d’État iraniens n’ont pas immédiatement réagi à l’annonce de cette récompense.

