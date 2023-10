Le militant iranien emprisonné Narges Mohammadi remporte le prix Nobel de la paix

Narges Mohammadi, la plus éminente des défenseures des droits des femmes emprisonnées en Iran, s’est engagée à rester dans le pays et à poursuivre son militantisme après avoir remporté le prix Nobel de la paix 2023.

« Je ne cesserai jamais de lutter pour la réalisation de la démocratie, de la liberté et de l’égalité », a-t-elle déclaré dans une déclaration pré-écrite publiée après l’annonce. « Le prix Nobel de la paix me rendra certainement plus résilient, déterminé, plein d’espoir et enthousiaste sur cette voie, et il accélérera mon rythme. »

Mohammadi a fait campagne pour les droits des femmes, l’abolition de la peine de mort et l’amélioration des conditions de détention en Iran.

Elle purge plusieurs peines dans la prison d’Evin à Téhéran, équivalant à environ 12 ans d’emprisonnement, selon l’organisation de défense des droits Front Line Defenders, la dernière des nombreuses périodes pendant lesquelles elle a été détenue. Les accusations portées contre elle incluent la diffusion de propagande contre l’État.

« Le comité Nobel norvégien a décidé d’attribuer le prix Nobel de la paix 2023 à Narges Mohammadi pour son combat contre l’oppression des femmes en Iran et pour sa lutte en faveur des droits de l’homme et de la liberté pour tous », a indiqué le comité dans sa citation.

Mohammadi a été actif depuis l’intérieur de la prison, mettant en garde contre des manifestations à l’échelle nationale en publiant des lettres sur l’état des prisons et des centres de détention et sur la violence contre les prisonniers et les détenus.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe, la double nationalité anglo-iranienne qui partageait une cellule de prison avec Mohammadi à Evin, a déclaré : « Je suis tellement heureuse pour elle. Ça me fait pleurer. Elle a fait tellement pour nous tous à Evin. Narges est une source d’inspiration et un pilier pour les femmes du quartier des femmes d’Evin pour sa lutte intrépide contre la violation des droits des femmes, le recours à l’isolement cellulaire et l’exécution dans le système judiciaire iranien.

« Ce prix appartient à chaque femme iranienne qui, d’une manière ou d’une autre, a été et reste victime d’injustice en Iran. »

Le président du comité norvégien du prix Nobel de la paix, Berit Reiss-Andersen, a annoncé vendredi le prix à Oslo. Photographie : Terje Pedersen/NTB/AFP/Getty Images

Ce prix sera considéré comme un hommage au mouvement Femme, Vie, Liberté en Iran qui a secoué l’establishment religieux l’année dernière mais qui a été réprimé et de nombreux militants ont été tués ou emprisonnés. Les manifestations ont été déclenchées par la mort en garde à vue d’une jeune femme kurde, Mahsa Amini, après avoir été arrêtée pour ne pas avoir porté le hijab, conformément aux règles de l’État. Le conflit autour du port du hijab continue.

Mohammadi est également directeur adjoint du Centre des Défenseurs des Droits de l’Homme, une organisation non gouvernementale dirigée par Shirin Ebadi, lauréate du prix Nobel de la paix 2003. Le comité a ajouté : « Son combat courageux a eu un coût personnel très élevé. » Ces dernières années, Mohammadi n’a pas pu vivre avec sa famille, qui a été contrainte de quitter l’Iran.

La famille Mohammadi a déclaré que Narges ne serait pas en mesure d’entendre parler de cette récompense avant samedi puisqu’il ne pouvait pas répondre aux appels jeudi ou vendredi.

Le mari de Mohammadi, Taghi Rahmani, a déclaré que ce prix encouragerait davantage sa lutte et le mouvement qu’elle dirige. « Ce prix Nobel va renforcer le combat de Narges pour les droits humains, mais plus important encore, il s’agit en fait d’un prix pour la Femme, la Vie, la Liberté. [movement] », a déclaré Rahmani à Reuters dans une interview à son domicile à Paris, où il vit en exil avec leurs enfants peu de temps après l’emprisonnement de Mohammadi en 2015.

Son fils de 17 ans, Ali Rahmani, qui ne l’a pas vue depuis huit ans, s’est dit « très, très fier de ma mère, très heureux », lors d’une conférence de presse à Paris en présence également de son père et de son mari. soeurs jumelles. « Le gouvernement essaie de libérer les prisonniers en Iran », a-t-il déclaré. « Ce prix est une récompense pour sa lutte en Iran. »

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a déclaré que ce prix soulignait le courage et la détermination des femmes iraniennes face aux représailles, à l’intimidation, à la violence et à la détention. « Ils ont été harcelés à cause de ce qu’ils portent ou ne portent pas. Des mesures juridiques, sociales et économiques de plus en plus strictes sont prises à leur encontre », a déclaré la porte-parole du HCDH, Elizabeth Throssell, aux journalistes à Genève.

Nazanin Boniadi, actrice d’origine iranienne et militante des droits de l’homme, a déclaré : « L’importance pour l’Institut Nobel de reconnaître une femme iranienne courageuse comme Narges Mohammadi en ce moment ne m’échappe pas. Une nouvelle génération d’Iraniens s’inspire de son courage de longue date et de sa défense des droits humains. J’espère que ce moment nous rappelle que le monde est aux côtés du peuple iranien, qui risque tout pour sa liberté.

L’Iran a dénoncé vendredi ce qu’il a qualifié d’action « partiale et politique » du comité Nobel. « Nous notons que le comité Nobel de la paix a décerné le prix de la paix à une personne reconnue coupable de violations répétées des lois et d’actes criminels », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, dans un communiqué. « Nous condamnons cette décision partisane et politique. »

L’agence de presse officielle iranienne IRNA a accusé le comité Nobel de « politiser » les droits de l’homme et a déclaré que le prix s’était écarté de son intention initiale et était devenu un véhicule pour projeter les intérêts occidentaux.

À la mi-décembre de l’année dernière, dans une lettre adressée à Javaid Rehman, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme en Iran, Mohammadi a décrit les « agressions contre les femmes pendant la détention et dans les centres de détention » comme « faisant partie du programme de répression » de la République islamique contre des manifestantes et des combattantes.

Dans un message publié à l’occasion de l’anniversaire de la mort d’Amini, elle l’a décrit comme « le jour où l’on a enregistré l’oppression du régime autoritaire religieux contre les femmes d’Iran ». Mohammadi fait partie des femmes qui demandent à l’ONU d’élargir la définition des crimes contre l’humanité pour inclure l’apartheid de genre.

Parce qu’elle a refusé d’être réduite au silence derrière les barreaux, il lui est interdit de parler directement à son mari et à ses enfants depuis 18 mois. « Lorsque votre femme et la personne la plus proche de vous sont en prison, chaque jour vous vous réveillez avec la crainte d’entendre de mauvaises nouvelles », a déclaré Rahmani à CNN dans une récente interview.

Après Ebadi, Mohammadi est la deuxième femme iranienne à recevoir le prix Nobel de la paix. Aucun Iranien n’a reçu ce prix. Mohammadi est la 19e femme à remporter ce prix vieux de 122 ans et la première depuis que la Philippine Maria Ressa l’a remporté en 2021, conjointement avec le Russe Dmitry Muratov.

Le prix Nobel de la paix, d’une valeur de 11 millions de couronnes suédoises (819 000 £), sera décerné à Oslo le 10 décembre, jour anniversaire de la mort d’Alfred Nobel, l’industriel suédois qui a fondé ces prix dans son testament de 1895.