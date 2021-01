Un influenceur et environnementaliste chinois populaire des médias sociaux surnommé « Glacier Bro » est présumé mort après être tombé dans les eaux glacées du Tibet. Wang Xiangjun, 30 ans, aurait exploré une cascade glaciaire lorsqu’il a disparu le 20 décembre, a rapporté la BBC.

Son corps n’a pas encore été retrouvé, mais son compte sur les réseaux sociaux semble confirmer sa mort samedi. Wang était connu pour ses vidéos explorant les glaciers et ses efforts pour mettre en évidence l’impact du changement climatique. Des images partagées sur les réseaux sociaux chinois semblent lui montrer qu’il perd l’équilibre en grimpant près de la base d’une cascade et on le voit glisser dans des eaux glacées à courant rapide.

L’incident a eu lieu dans le comté de Lhari, au nord du Tibet, selon les rapports. Les sauveteurs le recherchent toujours, mais un membre de l’équipe de sauvetage cité par les médias chinois a déclaré qu’il était probable que Wang ait été balayé sous une banquise – une couche de glace flottante – et qu’il était « presque impossible » qu’il ait survécu. .

Ce week-end, un douloureux hommage publié par l’administrateur du compte officiel de Wang sur les réseaux sociaux à Kuaishou a semblé confirmer sa mort. « Mon frère, ment pour toujours dans sa cascade préférée. J’espère que tout le monde ne battra pas (sa mort), et respectera le défunt », lit-on dans le communiqué. «Pendant toute sa vie, il a été obsédé par les glaciers et a donné sa vie aux glaciers. C’est le meilleur endroit pour se reposer.

Né dans la province rurale du Sichuan dans une famille d’agriculteurs, Wang s’est intéressé aux glaciers lorsqu’il a vu une publicité touristique pour une montagne enneigée.

Dans les années qui ont suivi, il a visité des dizaines de glaciers et a publié des vidéos sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme Tibetan Adventurer. Ses clips, qui le mettaient généralement en scène grimpant sur un terrain glacé et explorant avec enthousiasme des grottes et des tunnels glaciaires, sont rapidement devenus viraux.

Il était également connu en Chine pour avoir photographié plus de 70 glaciers en sept ans et s’était adressé à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques l’année dernière pour partager son expérience de la fonte des glaciers.

À la suite de ses voyages, il s’est passionné pour la sensibilisation à l’impact du changement climatique. « Presque tous les glaciers que j’ai visités étaient différents des images sur mon téléphone », a-t-il déclaré aux médias. « Vous devez vous tenir devant les glaciers pour réaliser à quelle vitesse ils fondent. »

La Chine, qui est la plus grande source de dioxyde de carbone au monde, a déclaré en septembre qu’elle visait à atteindre un pic d’émissions avant 2030 et à atteindre la neutralité carbone d’ici 2060.