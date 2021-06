Le militant de la justice sociale ACLU a dit au personnel noir de « garder le silence » sur le « racisme systémique » dans l’organisation – procès – RT USA News

Un ancien employé poursuit l’American Civil Liberties Union (ACLU) en justice, affirmant que le groupe de défense des droits civiques à but non lucratif a exercé des représailles contre lui pour s’être plaint qu’il n’y avait pas assez de Noirs aux postes de direction.

Robert Jackson, qui a travaillé comme directeur associé pour l’ACLU, allègue qu’il a été rétrogradé et finalement licencié pour avoir souligné le manque de minorités dans les rangs supérieurs de l’organisation et proposé des moyens d’accroître la diversité.

Dans une action en justice déposée mardi devant le tribunal de district de New York, Jackson a déclaré que le plaidoyer de l’ACLU pour la justice sociale était insuffisant lorsqu’il s’agissait de questions internes.

« Malgré le bien que l’ACLU a fait pour la communauté noire en dehors de ses murs, il semble que la portée de sa mission déclarée commence et se termine là », la plainte légale indique.

Le procès exige une indemnisation pour les dommages économiques résultant de sa résiliation et demande à l’ACLU de couvrir les frais juridiques liés à l’affaire.

Le différend entre Jackson et le groupe a commencé en décembre 2009, après qu’il s’est opposé à Kary Moss, le directeur de l’ACLU, posant pour une photo avec l’ancien procureur général américain Jeff Sessions lors d’une conférence d’entreprise tenue à Montgomery, en Alabama. L’événement s’est concentré sur les moyens par lesquels l’ACLU pourrait aider la communauté noire, et Jackson a estimé que la photo était inappropriée parce que Sessions avait soutenu des politiques qui avaient « ciblé » noirs américains.





Dans un effort pour exprimer ses inquiétudes, Jackson et plusieurs de ses collègues ont prononcé un discours lors de la conférence qui a souligné la pénurie de dirigeants noirs. Ils ont offert des recommandations sur la façon de remédier à la disparité alléguée, suggérant une politique qui se concentrerait sur les candidats noirs lors de l’attribution de postes de direction. Jackson et ses cohortes ont également appelé à un programme pour aider les employés noirs déjà dans l’organisation à gravir les échelons de l’entreprise.

Cependant, les propositions ont apparemment été rejetées par les supérieurs de Jackson. Compte tenu des antécédents de l’ACLU en matière de lutte contre la discrimination, Jackson a supposé que l’organisation soutiendrait ses idées. Au lieu de cela, il a été chargé par son superviseur, la responsable des analyses Lucia Tian, ​​de « « rester silencieux » et être « la tête la plus fraîche dans la pièce », » le procès réclame.

Il allègue qu’il a été de plus en plus marginalisé dans les mois qui ont suivi et a finalement été rétrogradé, ce qui a entraîné une réduction de presque de moitié de son salaire. En mai 2020, il s’est vu proposer une indemnité de départ d’un mois de salaire s’il démissionnait, à condition qu’il signe un accord de non-divulgation. Il a été licencié trois mois plus tard après avoir refusé l’offre. Son traitement illustre comment « les plaintes concernant le racisme systémique au sein de l’ACLU elle-même ne sont pas les bienvenues, pas plus que les personnes qui s’expriment », La plainte de Jackson lit.





Un porte-parole de l’ACLU a déclaré à Vice News que l’organisation nie les allégations de Jacksons, mais a refusé d’entrer dans les détails.

L’avocat du plaignant, Alex Hartzband, a accusé l’organisation de s’être engagée dans une « répréhensible » campagne de représailles contre son client.

« À l’ACLU, de tous les lieux, les employés devraient se sentir libres de parler de la discrimination sans crainte de représailles. dit-il à Vice.

En avril, l’association a reconnu qu’elle pourrait « faire mieux » lorsqu’il s’agit de la diversité dans ses rangs, soulignant qu’il vise à refléter en interne « les ambitions que nous nous sommes fixées à l’extérieur ».

L’ACLU a été à l’avant-garde de nombreux problèmes liés à la race, pesant même sur des différends apparemment mineurs s’ils sont interprétés comme potentiellement discriminatoires. En avril, le groupe a mis en garde l’administration du président Joe Biden contre un projet d’interdiction des cigarettes mentholées, notant qu’il aurait « de graves implications en matière d’injustice raciale ».

