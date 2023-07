Le militant de la défense communautaire anti-gang Hipolito Mora tué au Mexique

MEXICO CITY – Le chef d’un mouvement civil armé qui a jadis chassé un cartel de la drogue de l’État de Michoacan, dans l’ouest du Mexique, a été tué, ont confirmé jeudi les autorités.

Les hommages se sont rapidement déroulés pour le chef de l’« autodéfense » tué, Hipólito Mora. Il était l’un des derniers dirigeants survivants du mouvement d’autodéfense armé de Michoacan, dans lequel les agriculteurs et les éleveurs se sont regroupés pour expulser le cartel des Templiers de l’État entre 2013 et 2014.

Mora était l’un des rares combattants à rester dans sa ville natale après la lutte, s’occupant de ses chaux. Mais Mora s’est plaint ces dernières années que de nombreuses forces d’autodéfense ont ensuite été infiltrées par les cartels et que la violence des gangs était pire que jamais.

« C’était un homme qui ne pouvait pas être corrompu, un leader naturel, une voix authentique », a déclaré le révérend Gregorio López, un prêtre catholique qui a accompagné et participé au mouvement d’autodéfense de l’époque. Tous les dirigeants du mouvement étaient en danger constant et López était connu pour porter un gilet pare-balles lors de la célébration de la messe.

En raison des dangers – le fils de Mora a été tué par un gang de la drogue en 2014 – Mora voyageait normalement dans un SUV blindé, avec un petit garde, dont certains étaient d’anciens justiciers qui avaient été embauchés comme policiers.

Un responsable de l’État qui n’était pas autorisé à parler officiellement a déclaré que des assaillants non identifiés avaient attaqué le véhicule de Mora dans une rue de sa ville natale, La Ruana, l’avaient criblé de balles et l’avaient incendié. On pense que trois personnes sont mortes dans l’attaque. Les autres étaient peut-être des membres du service de sécurité de Mora.

Les procureurs de l’État ont déclaré qu’ils envoyaient des experts dans la petite ville pour déterminer l’identité des morts.

Guillermo Valencia, un dirigeant du Parti révolutionnaire institutionnel du Michocan, a confirmé la mort de Mora.

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, Valence a déclaré « qu’ils ont tué l’une des figures les plus emblématiques du mouvement d’autodéfense, un homme qui méritait d’être dans les livres d’histoire, pas tué comme il l’était ».

Mora, a déclaré Valencia, était « un homme courageux, un homme qui n’a jamais cessé de lutter ».

En 2022, Mora a déclaré à l’Associated Press que la situation à Michoacan était maintenant pire que lorsqu’il menait des agriculteurs de sa ville natale dans la lutte pour expulser le cartel des Templiers en 2013. Ce cartel a été en grande partie dissous, mais il a été remplacé par le cartel du Viagras. , qui a kidnappé, tué et extorqué de l’argent aux agriculteurs et aux entreprises depuis lors.

« En termes de sécurité, nous sommes pires que jamais », a déclaré Mora en 2022 à la suite d’une réunion avec de hauts responsables du gouvernement à Mexico pour exiger plus de protection pour Michoacan.

Il s’est plaint que le gouvernement fédéral avait combattu une incursion du cartel de Jalisco dans l’État, mais n’avait pas fait grand-chose pour combattre les Viagras locaux et United Cartels.

« Ils doivent combattre tous les cartels, pas un seul », a déclaré Mora à l’époque.