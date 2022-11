Le militant climatique russe Arshak Makichyan déchu de sa nationalité

Commentez cette histoire Commentaire

L’activiste climatique Arshak Makichyan s’est forgé une réputation de réponse de la Russie à Greta Thunberg, organisant des manifestations hebdomadaires solitaires dans le centre de Moscou et se faisant fréquemment arrêter. Makichyan, 28 ans, qui a fui la Russie à Berlin en mars après l’invasion de l’Ukraine, continue de faire pression pour une action climatique, mais depuis la semaine dernière, le gouvernement a déclaré qu’il n’était plus russe. Dans un cas inhabituel, un tribunal de Moscou a décidé de dépouiller Makichyan, son père et son frère, qui sont tous deux restés en Russie, de leur citoyenneté, dans ce qui semble être une revanche pour les déclarations publiques anti-guerre de Makichyan.

Makichyan, qui est arménien de naissance, a émigré en Russie en tant que bébé en 1995 et ne détient qu’un passeport russe, ce qui signifie que la décision l’a rendu effectivement apatride. “Je ne sais pas quoi faire pour l’avenir”, a déclaré Makichyan au Washington Post lors d’un entretien téléphonique, affirmant qu’un passeport de réfugié en Allemagne pourrait restreindre son activisme climatique.

Après l’invasion de l’Ukraine le 24 février, Makichian, comme de nombreux militants russes, a pris la difficile décision de fuir la Russie. Lui et sa jeune femme, une autre militante, s’étaient mariés le jour même où les troupes russes ont envahi l’Ukraine. Ils ont tous deux continué à dénoncer la guerre depuis l’Allemagne.

Un procès pour revoir la citoyenneté de Makichyan a commencé en son absence au cours de l’été, et le 24 octobre, un tribunal de Moscou a décidé de le révoquer, accusant Makichyan d’avoir fourni de fausses informations aux autorités de l’immigration, alors qu’il n’avait que 10 ans lorsque son père a obtenu la citoyenneté. application. Le tribunal n’a informé l’avocat de Makichyan de sa décision qu’une semaine plus tard.

“C’est mon identité. Je me suis engagé dans l’activisme en Russie pendant quatre ans, j’ai vécu toute ma vie en Russie, et malgré tout, je me vois dans l’avenir de la Russie, quand la Russie sera libre », a déclaré Makitchyan.

Le tribunal ne s’est pas arrêté là, révoquant également le père et le frère de Makichyan de leur citoyenneté. Comme Makichian, ni le père ni le frère ne détiennent d’autre passeport et on ne sait pas quel sort les attend à Moscou.

“Le tribunal a appliqué la loi de manière très libérale dans cette affaire”, a déclaré l’avocate de Makichyan, Olga Podoplevova, au Post, affirmant qu’ils prévoyaient de faire appel de la décision. “Dans des circonstances normales, nous pourrions facilement défendre la citoyenneté d’Arshak, de son père et de ses frères.”

Mais ce ne sont pas des circonstances normales. Depuis l’invasion, les autorités russes ont ignoré la loi de manière flagrante et répétée, arrêtant des personnes simplement pour s’être tenues à proximité d’une manifestation antigouvernementale et forçant des personnes non éligibles au service militaire à s’enrôler dans l’armée. Les minorités ethniques en particulier ont été critiquées.

“Depuis que je suis enfant, je me sentais, eh bien, pas totalement russe”, a déclaré Makichyan. “Je sentais que je n’avais pas le droit de participer à la vie politique, car si je disais quoi que ce soit, les gens diraient immédiatement que je suis arménien et que je devrais retourner dans mon pays.”

“Mais j’ai continué parce que je me sentais en quelque sorte responsable. J’ai compris que s’il n’y avait pas de changements en Russie, nous ne serions pas en mesure de lutter contre la crise climatique… La Russie fait partie du monde global et avait besoin d’une voix.

Dans une certaine mesure, il a réussi. Il a attiré l’attention des médias sur ses protestations hebdomadaires et a été invité en 2019 à prendre la parole lors de la conférence COP25 de cette année-là. Il a également contribué à inspirer d’autres manifestations pour le climat dans des villes de Russie. Makichyan pense que les autorités russes étaient préoccupées par toute forme de protestation des jeunes, aussi petite soit-elle.

“Il me semble que la principale menace était que je me tenais là et que j’existais simplement. Maintenant, ils veulent dire officiellement que je n’existe pas du tout, du moins pas sur papier », a-t-il déclaré.

Ce printemps, le parlement russe a adopté un nouveau projet de loi modifiant les règles de citoyenneté. La nouvelle loi a créé ce que l’analyste politique Ekaterina Schulman appelle une “inégalité” entre deux types de citoyenneté, permettant aux autorités d’agir facilement contre les citoyens qui détenaient auparavant un passeport étranger.

« Lorsque Makichyan est devenu une nuisance, les autorités ont manifestement vérifié ses papiers. Ils ont demandé, que peut-on faire de lui ? La réponse : Sa citoyenneté peut être annulée. C’est beaucoup plus simple que d’ouvrir une affaire pénale », a déclaré Schulman.

Les avocats disent qu’il existe une pratique qui précède l’amendement de 2022 consistant à “attraper” les citoyens des États à prédominance ex-soviétique avec des fautes administratives mineures. Il y aurait eu des cas où des fonctionnaires auraient affirmé avoir perdu les passeports de ces personnes et les auraient forcées à demander à nouveau la citoyenneté. “C’est une forme de discrimination ethnique”, a déclaré Podoplevova.

« De nombreux migrants pensent que la citoyenneté russe leur donne plus de droits ou les protège. Mais c’est une illusion », a déclaré Valentina Chupik, directrice de Tong Jahoni, une organisation à but non lucratif qui aide les migrants d’Asie centrale en Russie.

Makichyan a averti que son cas pourrait signaler l’émergence d’un nouvel outil de répression politique contre les critiques du Kremlin. « L’affaire Arshak est un précédent très dangereux, étant donné l’expérience soviétique de priver les dissidents de leur citoyenneté », a déclaré Podoplevova.

Ce printemps, le législateur russe Vyacheslav Volodin a qualifié les détracteurs de l’invasion de “traîtres” et a suggéré qu’ils soient déchu de leur citoyenneté. Il a déploré qu’il n’y ait “aucune procédure pour révoquer la citoyenneté et les empêcher d’entrer dans notre pays”.