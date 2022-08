Le militant britannique noir des droits civiques Roy Hackett décède à 93 ans

LONDRES (AP) – Le militant britannique des droits civiques Roy Hackett, chef de file d’un boycott des bus qui a joué un rôle clé dans la fin de la discrimination raciale légale au Royaume-Uni, est décédé. Il avait 93 ans.

La BBC et les médias de la ville natale de Hackett, Bristol, en Angleterre, ont annoncé sa mort mercredi. L’adjoint au maire de la ville, Asher Craig, a rendu hommage à Hackett en tant que «combattant de la liberté humble et doté de principes».

Né en Jamaïque, Hackett est arrivé en Grande-Bretagne en 1952 – l’un des milliers de personnes des anciennes colonies britanniques qui ont aidé à reconstruire le Royaume-Uni après la Seconde Guerre mondiale.

En 1963, il a aidé à organiser un boycott de la société gouvernementale Bristol Omnibus Company en raison de son refus d’embaucher des chauffeurs et des conducteurs noirs ou asiatiques. La Grande-Bretagne n’avait à l’époque aucune loi interdisant la discrimination raciale dans l’emploi ou le logement.

En partie inspirés par le boycott des bus de Montgomery en Alabama et par le mouvement américain des droits civiques, des militants britanniques ont organisé des sit-in de rue pour empêcher les bus de circuler.

Hackett a rappelé plus tard que le mouvement avait commencé après avoir traversé Bristol et vu un homme noir pleurer devant les bureaux de la compagnie de bus. Il s’était présenté à une entrevue pour se faire dire que le travail était parti.

“Alors je suis allé parler à l’entreprise et je leur ai dit:” Si on ne peut pas lui apprendre à conduire le bus, alors les bus ne seront pas conduits “”, a déclaré Hackett.

Le boycott a attiré l’attention nationale, gagnant le soutien de groupes d’étudiants, du législateur local du Parti travailliste Tony Benn et du dirigeant travailliste Harold Wilson, qui est devenu Premier ministre. Après quatre mois, l’entreprise a changé sa politique et a commencé à embaucher des chauffeurs non blancs.

Le boycott a contribué à créer une dynamique en faveur d’une interdiction formelle de la discrimination. En 1965, le gouvernement de Wilson a adopté la loi sur les relations raciales, qui a rendu la discrimination raciale illégale dans les lieux publics. Une autre loi trois ans plus tard comprenait l’éducation et le logement.

Hackett a également été co-fondateur du Commonwealth Coordinated Committee, qui a créé le St. Paul’s Carnival, l’un des plus anciens festivals caribéens de Grande-Bretagne.

Bien que Hackett ait été un héros local, l’histoire du boycott des bus n’est pas couramment enseignée dans les écoles britanniques. L’événement a attiré une nouvelle attention en Grande-Bretagne lors des manifestations contre le racisme qui ont balayé le monde après le meurtre de George Floyd aux mains de la police aux États-Unis.

Après que des manifestants à Bristol ont renversé une statue du marchand d’esclaves britannique Edward Colston et l’ont jetée dans le port en juin 2020, une pétition a été lancée pour faire ériger une statue de Hackett à sa place.

Le législateur du Parti travailliste Thangam Debbonaire, qui représente Bristol West au Parlement, a déclaré que Hackett était “un héros des droits civiques”.

“Il a été une source d’inspiration pour tant de personnes et nous a beaucoup appris sur la défense de la justice et de l’égalité”, a déclaré Debbonaire.

Jill Lawless, l’Associated Press