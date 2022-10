Le militant biélorusse Ales Bialiatski et des groupes de défense des droits humains remportent le prix Nobel 2022

Le militant biélorusse des droits de l’homme Ales Bialiatski prend la parole après que lui et l’organisation biélorusse de défense des droits de l’homme Vjasna ont reçu le prix Right Livelihood 2020 à Stockholm le 3 décembre 2020.

Le militant biélorusse des droits humains Ales Bialiatski, l’organisation russe de défense des droits humains Memorial et l’organisation ukrainienne de défense des droits humains Center for Civil Liberties ont reçu le prix Nobel de la paix 2022.

Bialiatski, 60 ans, a contribué à déclencher le mouvement démocratique qui a commencé en Biélorussie dans les années 1980. Il est en prison depuis 2021 pour évasion fiscale largement considérée comme politiquement motivée. Il a purgé une peine de prison d’octobre 2011 à juin 2014 pour la même accusation.

Le comité Nobel a déclaré qu’il avait “consacré sa vie à promouvoir la démocratie et le développement pacifique dans son pays d’origine”.

Le Centre pour les libertés civiles a été fondé en 2017 pour soutenir la société civile ukrainienne, promouvoir les droits de l’homme et faire campagne pour la démocratie.

Le prix Nobel de la paix est l’un des six prix décernés chaque année depuis 1901 par un comité de cinq personnes élues par le parlement norvégien. Il est destiné à reconnaître ceux qui ont “conféré le plus grand bénéfice à l’humanité”.

Cette année, le prix Nobel de littérature a été décerné à l’auteure française Annie Ernaux.

Dans le domaine des sciences, le prix de la physique a été décerné à Alain Aspect, John F. Clauser et Anton Zeilinger pour « la science de l’information quantique pionnière » ; le prix de chimie a été décerné à Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal et K. Barry Sharpless pour leurs travaux en chimie du « clic » et en chimie bioorthogonale ; et le prix de la médecine est allé à Svante Pääbo pour avoir décrypté le génome des Néandertaliens.

Le prix d’économie sera annoncé lundi.

C’est une nouvelle de dernière minute. Plus d’informations à suivre.