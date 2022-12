Le militant autochtone Charlie Snowshoe décède à 88 ans

Charlie Snowshoe, militant écologiste et aîné des Gwich’in, est décédé cette semaine chez lui à Fort McPherson, dans les Territoires du Nord-Ouest, à l’âge de 88 ans.

Snowshoe, comme de nombreux Gwich’in des Territoires du Nord-Ouest, a été élevé pour vivre de la terre en tant que chasseur et trappeur.

Sa fille Shirley Peterson a déclaré à CTV News que son père “nous a toujours inculqué de prendre soin de la terre”.

Bien qu’il ait été forcé de fréquenter un pensionnat à Fort McPherson, près de la frontière nord-ouest du territoire avec le Yukon, Snowshoe n’a jamais perdu son identité.

Snowshoe allait devenir une voix forte pour le Nord, en tant que vice-président de la Fraternité des Indiens et maire de sa communauté natale à Fort McPherson.

Peterson, sa fille, dit que la famille “se sentait toujours aimée et se sentait toujours guidée par lui”.

Ken Kyikavichik, grand chef du Conseil tribal des Gwich’in, affirme que Snowshoe s’est prononcé contre le changement climatique bien avant qu’il ne devienne une conversation mondiale.

“Il a un impact si profond”, a déclaré Kyikavichik à CTV News. “Plus il en entendait parler, plus il disait : ‘Ce n’est pas le changement climatique, c’est un changement créé par l’homme.'”

Le chef autodidacte a également mis les revendications territoriales des Gwich’in de plusieurs millions de dollars au premier plan auprès du gouvernement fédéral et a uni le peuple contre le pipeline de la vallée du Mackenzie, maintenant abandonné. Plus tard dans sa vie, il a été récompensé pour son leadership et a toujours redonné à sa communauté.

À 88 ans, sa fille dit que son dernier souhait a été exaucé : passer ses derniers instants à la maison avec ceux qu’il aimait le plus.

“Je suis tellement honoré qu’il soit là avec nous et entouré de sa famille”, a déclaré Peterson.