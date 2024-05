Le milieu du PSG offert à Milan et à la Juventus

Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Manuel Ugarte a été proposé à l’AC Milan et à la Juventus avant le mercato estival, selon un rapport.

Selon le journal français L’Equipe (via Presse milanaise), le milieu de terrain uruguayen pourrait être sur le départ après une saison dans la capitale française et la Serie A est une destination potentielle.

Ugarte a signé pour le PSG à l’été 2023 pour un montant massif de 60 millions d’euros du Sporting CP, et il a très bien commencé la saison et était presque indétrônable du milieu de terrain de Luis Enrique.

Au fur et à mesure de la saison, il a passé de moins en moins de temps sur le terrain et il semble qu’il ne soit pas le profil de milieu défensif que souhaite l’entraîneur espagnol pour la saison prochaine.

Compte tenu de cette incertitude quant à son avenir, Ugarte est proposé à différents clubs et Milan et la Juventus pourraient faire un pas en sa faveur. On ne sait pas quel type de prix le PSG exigerait pour le joueur de 23 ans, mais étant donné qu’ils le vendent après une saison, il pourrait bien s’agir d’une réduction sur les 60 millions d’euros qu’ils ont payés pour lui.

Milan est à la recherche d’un milieu de terrain défensif et il serait une recrue de premier plan, mais il pourrait s’avérer trop cher.