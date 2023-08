Le milieu de terrain vedette du Columbus Crew, Lucas Zelarayan, rejoint l’équipe saoudienne d’Al Fateh

Le Columbus Crew a envoyé l’ancien MVP de la Coupe MLS et milieu de terrain Lucas Zelarayán à Al Fateh de la Saudi Pro League dans le cadre d’un transfert permanent moyennant des frais de transfert non divulgués. le club a annoncé lundi.

Plus tôt lundi, le Crew a acquis le défenseur Rudy Camacho du CF Montréal lundi en échange de 400 000 $ en allocation générale répartis également entre 2023 et 2024.

Zelarayan, 31 ans, a disputé 97 matchs de saison régulière (85 titularisations) avec le Crew depuis qu’il a rejoint les Black and Gold en décembre 2019, enregistrant 38 buts et 30 passes décisives. Il a été nommé MVP de la Coupe MLS lorsque l’équipage a remporté le championnat MLS 2020.

« Ce transfert est bénéfique à la fois pour l’équipage et le joueur, et il nous fournit des ressources et des opportunités supplémentaires à l’approche de la clôture de la fenêtre secondaire et planifions l’avenir alors que nous cherchons à rester constamment compétitifs », a déclaré le président de l’équipage, Tim Bezbatchenko. . « Nous avons confiance dans le leadership, la direction et le personnel de notre club alors que nous nous efforçons continuellement d’apporter des trophées à Columbus. »

Eternamente Agradecidos 🖤💛 Un vrai magicien sur le terrain. Du Club et de toute la ville, nous vous souhaitons le meilleur dans votre prochain projet. pic.twitter.com/VgQL9K0Lol — L’équipage (@ColumbusCrew) 31 juillet 2023

Le Crew a acquis Zelarayan des Tigres UANL de la Liga MX le 20 décembre 2019, en tant que joueur désigné moyennant des frais de transfert d’acquisition record du club.

Camacho, 32 ans, a inscrit un but en 20 matchs (19 titularisations) cette saison pour le CF Montréal.

« Les compétences et le leadership de Rudy offrent une solide présence de vétéran à notre ligne de fond, en particulier compte tenu de sa familiarité avec l’entraîneur (Wilfried) Nancy et du style de jeu souhaité par notre équipe », a déclaré Bezbatchenko. « Un joueur de haut calibre et un partant constant pour Montréal au cours des dernières années, il est un autre ajout important à notre club alors que nous continuons d’améliorer l’alignement pendant la fenêtre estivale. »

Camacho a totalisé sept buts en 128 matchs en carrière (126 départs) pour le CF Montréal.

« Le CF Montréal remercie Rudy pour ses six années de service au club », a déclaré le vice-président du CF Montréal, Olivier Renard. « Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ce prochain chapitre de sa carrière. »