Le milieu de terrain néerlandais Simons quitte le PSV pour rejoindre le PSG

Le milieu de terrain néerlandais Xavi Simons a quitté le PSV Eindhoven pour effectuer un retour au Paris Saint-Germain, a annoncé dimanche le club d’Eredivisie.

L’ancien joueur de l’académie de Barcelone a rejoint le PSV pour un contrat de cinq ans avec le PSG l’été dernier à l’expiration de son contrat.

Des sources ont déclaré à ESPN que l’accord de retour au PSG comprend une clause de re-signature de 12 millions d’euros (13,5 millions de dollars).

« Xavi Simons quitte immédiatement le camp d’entraînement pour finaliser le transfert avec le Paris St Germain », a déclaré le PSV dans un communiqué.

Simons a passé la majeure partie de sa carrière de jeune à Barcelone avant de partir rejoindre le PSG en 2019. Il a fait ses débuts professionnels en 2021 et a joué un rôle dans le club qui a remporté la Ligue 1 et la Coupe de France plus tard cette saison.

Après avoir déménagé aux Pays-Bas, Simons a aidé le PSV à obtenir une deuxième place dans l’élite néerlandaise, faisant 34 apparitions, marquant 19 buts et enregistrant huit passes décisives.

Il a remporté la Coupe KNVB, Johan Cruyff Shield et le prix du meilleur buteur d’Eredivisie pendant son séjour au club.

« L’attaquant de vingt ans est arrivé au PSV l’année dernière et est devenu un joueur important dans l’équipe de Ruud van Nistelrooy », a ajouté le club.

Les informations de Julien Laurens d’ESPN ont contribué à ce rapport.