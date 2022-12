Le milieu de terrain marocain Amrabat sur le radar de Liverpool

Alors qu’il ne reste qu’un mois avant l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier, de nombreux potins circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Amrabat du Maroc sur le radar de Liverpool

Liverpool fait partie des nombreux clubs de Premier League qui surveillent de près le milieu de terrain marocain Sofiane Amrabatselon Sports du ciel Allemagne.

Le milieu de terrain de 26 ans a été un joueur hors pair lors de la Coupe du monde pour les Lions de l’Atlas, qui ont obtenu leur qualification pour les huitièmes de finale et affronteront ensuite l’Espagne en huitièmes de finale.

Alors que les négociations doivent encore avoir lieu sur un accord potentiel, il est rapporté qu’il serait prêt à quitter la Fiorentina si un accord sur les frais était conclu. Sa valorisation est estimée à plus de 30 millions d’euros, Amrabat étant considéré comme un acteur clé par la Viola. Il est sous contrat jusqu’à l’été 2024, de sorte que le club de Serie A pourrait rejeter l’intérêt pour sa signature lors de l’ouverture du marché des transferts de janvier.

Amrabat semble être le dernier milieu de terrain ajouté à la liste restreinte de Jurgen Klopp alors que Liverpool poursuit sa recherche d’un milieu de terrain, avec Jude Bellingham et Moises Caicedo également sous surveillance.

– Ryan Fraser pourrait être déplacé en janvier, écrit le Télégraphe. Newcastle United serait prêt à se séparer de l’ailier de 28 ans, qui n’a fait que trois départs en Premier League cette saison. Il est entendu que les Magpies ne prévoient actuellement pas de faire d’autres signatures à l’ouverture du marché des transferts d’hiver.

– Manchester United tient à Martin Zubimendirapports Calciomercato. La Real Sociedad, âgée de 23 ans, aurait attiré l’attention de la hiérarchie d’Old Trafford lors de ses performances contre eux en Ligue Europa, mais ayant récemment signé un nouveau contrat, il pourrait être difficile de le décrocher. Il a également été sur le radar de Barcelone.

– International du Mexique César Montes suscite plus d’intérêt de la part de l’Espanyol, révèle Mundo Deportivo. On comprend que Monterrey hésite à passer au joueur de 25 ans, et bien que le club de LaLiga ait déjà discuté d’un accord d’une valeur de 3 millions d’euros cet été, il devrait maintenant améliorer son offre, convaincu que les performances du défenseur au Mondial La coupe a augmenté sa valeur.

– L’Internazionale évalue les signatures potentielles alors qu’elle cherche à ajouter un gardien de but, comprend Gianluca Di Marzio. Avec Samir Handanovićle destin de s incertain quant à savoir s’il prolongera ses mandats au San Siro, le Nerazzurri sont signalés avoir identifié Yann Sommer et Altaï Bayindir comme candidats l’été prochain. Sommer, 33 ans, reste titulaire pour le Borussia Mönchengladbach et la Suisse, tandis que Bayindir, 24 ans, joue actuellement régulièrement pour Fenerbahce.

– Ellyes Skhiri n’a pas l’intention de renouveler son contrat avec le FC Cologne avant son expiration cet été, rapporte Sky Sports Allemagne. Le club de Bundesliga pense qu’il pourrait recevoir une indemnité d’environ 4 millions d’euros s’il acceptait de le laisser partir en janvier, l’intérêt circulant dans sa signature des clubs nationaux ainsi qu’en Premier League. Le milieu de terrain de 27 ans a disputé 14 matches de championnat cette saison et disputé les trois matches de groupe de la Tunisie lors de la phase de groupes de la Coupe du monde.