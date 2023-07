Le milieu de terrain légendaire de Barcelone, Luis Suarez, est décédé à 88 ans

L’ancien milieu de terrain de Barcelone et de l’Inter Milan Luis Suarez, seul footballeur masculin né en Espagne à avoir remporté le Ballon d’Or, est décédé dimanche à l’âge de 88 ans.

Surnommé « l’architecte », l’Espagnol a remporté le prestigieux prix en 1960 et a ensuite entraîné La Roja lors de la Coupe du monde de 1990.

« Luis Suarez Miramontes est décédé ce dimanche à Milan à l’âge de 88 ans », a déclaré Barcelone dans un communiqué.

« Il a joué pour le Barça entre 1954 et 1961 avant d’aller à l’Inter Milan, où il est aussi une légende. »

Suarez était aimé en Italie après être devenu l’un des milieux de terrain les plus célèbres de la ligue à l’Inter Milan sous l’entraîneur Helenio Herrera dans les années 1960, qu’il a suivi depuis Barcelone.

« Dire au revoir à Luisito nous laisse une profonde mélancolie – la nostalgie de son football parfait et inimitable, qui a inspiré des générations, se conjugue au souvenir d’un footballeur unique et d’un grand, grand joueur de l’Inter », a écrit l’Inter dans un communiqué.

Suarez, né à La Corogne en 1935, a commencé sa carrière au Deportivo La Corogne, avant de s’installer à Barcelone en 1954.

Il a remporté deux trophées de la Liga avec les géants catalans, entre autres argenterie et remportant le Ballon d’Or.

La seule autre joueuse née en Espagne à avoir remporté le Ballon d’Or est la milieu de terrain de Barcelone Alexia Putellas, qui a remporté le trophée féminin à deux reprises.

Alfredo Di Stefano, qui a joué pour l’Argentine et plus tard l’équipe nationale espagnole, l’a remporté deux fois mais est né à Buenos Aires.

« Suarez était un joueur formidable, parmi les meilleurs Espagnols de l’histoire, avec Xavi (Hernandez) et (Andres) Iniesta », a déclaré Di Stefano dans l’une de ses dernières interviews avant sa mort en 2014.

– ‘Élégance’ –

Barcelone a salué Suarez comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football espagnol.

« Il avait tout en tant que joueur, une technique supérieure, une capacité imbattable avec le ballon au pied, une vision privilégiée du jeu et un grand coup », a déclaré le club catalan dans un communiqué.

« Cependant, il s’est surtout démarqué par l’élégance de son jeu. »

Il a marqué 112 buts en 216 matchs pour Barcelone au cours de ses sept années au club, remportant le Ballon d’Or en Catalogne. Cependant, Suarez a minimisé l’importance de la distinction.

« De nombreux joueurs espagnols ont mérité ce prix, mais cela dépend beaucoup du moment – vous devez avoir de la chance qu’un autre grand joueur contemporain ne soit pas aussi performant que vous », a déclaré Suarez sur le site Web de la FIFA.

« Il y a eu de grands joueurs qui n’ont jamais soulevé le trophée. »

Suarez a déménagé à l’Inter Milan en 1961 pour un record du monde de 250 millions de lires (142 000 £) et a remporté deux Coupes d’Europe et trois trophées de Serie A ainsi que d’autres argenteries pendant l’ère la plus glorieuse du club.

Il a également soulevé le trophée des Championnats d’Europe avec l’Espagne en 1964, faisant 32 apparitions pour l’équipe nationale.

Suarez a pris sa retraite en 1973 à la Sampdoria, puis a entraîné à la fois l’équipe de Gênes et l’Inter, ainsi que Côme et Cagliari.

« Au revoir Luisito », a écrit la Sampdoria sur Twitter, en publiant une photo de l’Espagnol en hommage.

En 1988, il a pris la relève en tant qu’entraîneur de l’équipe nationale espagnole, les guidant vers la Coupe du monde en Italie deux ans plus tard, où ils ont été battus par la Yougoslavie en huitièmes de finale.

« De la RFEF, nous voulons transmettre nos condoléances à tous les parents et amis proches de Luis Suarez Miramontes », a écrit la fédération espagnole de football sur Twitter.

Suarez a travaillé à la radio espagnole dans ses dernières années en tant que commentateur.

Il était l’homonyme, mais aucun lien avec l’attaquant uruguayen Luis Suarez, qui a également joué pour Barcelone.

« Son père m’a dit que s’il s’appelle Luis, c’est de ma faute », a déclaré l’Espagnol à So Foot en 2016.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – AFP)