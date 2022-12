Le milieu de terrain Jorginho veut rester à Chelsea alors que le contrat expire

Le milieu de terrain de Chelsea, Jorginho, souhaite rester au club de Premier League, mais a déclaré qu’il ne pensait pas à son avenir maintenant, bien qu’il soit libre de négocier avec des clubs étrangers à partir de janvier, son contrat expirant à la fin de la saison.

L’Italien de 31 ans dispute sa cinquième campagne avec l’équipe de l’ouest de Londres après son arrivée en 2018, après avoir marqué 29 buts et neuf passes décisives en 207 matchs.

“Bien sûr que je (veux rester), j’aime Chelsea”, a déclaré Jorginho à talkSPORT jeudi. “Mais c’est une chose à laquelle je ne vais pas penser maintenant. Je dois penser à gagner des matchs. Sinon, c’est un problème.

“Je vais me concentrer match par match et ensuite nous verrons… Je pense maintenant à Chelsea et j’essaie de gagner autant de matchs que possible.”

Jorginho a ajouté qu’il était très heureux sous le nouvel entraîneur Graham Potter, qui a pris la relève à Chelsea en septembre.

“Je pense qu’il fait du très bon travail et il est maintenant temps que les résultats nous parviennent”, a déclaré Jorginho.

«Je le fais vraiment (comme travailler avec lui). Lui et son équipe, ce sont des gars très sympas et ils travaillent dur, ils veulent gagner des matchs… Je ferai de mon mieux pour les aider à le faire.”

Chelsea cherchera à mettre fin à une séquence de cinq matchs sans victoire en championnat lors de sa reprise après la pause de la Coupe du monde à domicile contre Bournemouth mardi.

