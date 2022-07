Le milieu de terrain Jitendra Singh signe une prolongation de contrat avec le Jamshedpur FC

L’équipe de la Super League indienne (ISL), le Jamshedpur FC, a annoncé mardi qu’elle avait retenu Jitendra Singh et que la prolongation garderait le milieu de terrain avec le club jusqu’en mai 2024.

Affectueusement connu sous le nom de Jitu, l’ancien U17 World Cupper est devenu un élément indispensable de l’équipe gagnante du League Winners’ Shield de la saison dernière, faisant ainsi de Jamshedpur les « Champions de l’Inde ».

Jitendra, connu pour être omniprésent sur le terrain avec son rythme de travail élevé, avait un rôle influent à jouer au milieu de terrain la saison précédente.

Le milieu de terrain a enregistré des chiffres impressionnants la saison dernière avec 67 plaqués, 19 interceptions et 10 dégagements. Il a également fourni une aide importante contre ATK Mohun Bagan pour préparer Len Doungel dans une victoire 2-1 et a remporté le prix du héros du match pour sa performance de premier ordre.

“La confiance que tout le monde m’accorde au club m’a donné beaucoup de confiance et cela s’est traduit par beaucoup de temps de jeu, surtout la saison dernière. L’expérience globale au Jamshedpur FC m’a façonné comme un meilleur milieu de terrain », a déclaré Jitendra après avoir signé la ligne pointillée.

“Ayant également joué devant des fans bruyants et fiers au Furnace plus tôt, j’ai hâte de revenir à Jamshedpur en tant que champion et d’aider le club à apporter plus d’argenterie”, a-t-il ajouté.

Né à Uttarakhand, Jitendra a déménagé à Kolkata avec sa famille pour commencer sa carrière dans le football. Il faisait partie du groupe AIFF Elite Academy qui se préparait pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2017 qui se tiendra en Inde. Après le tournoi, il a été sélectionné pour jouer pour les Indian Arrows.

Le footballeur a officiellement rejoint Jamshedpur lors du mercato d’été 2018 et a été prêté à Indian Arrows pour plus de visibilité et est devenu une partie intégrante de l’équipe lors de la saison 2018-19.

Après avoir terminé son prêt, Jitu a fait ses débuts pour Jamshedpur lors d’une victoire épique 1-0 contre le FC Goa à Goa. Jitu a fait une marque et s’est considérablement amélioré en jouant 19 matchs la saison dernière.

“Je suis extrêmement ravi que nous ayons obtenu les services de Jitu après d’excellentes performances la saison dernière, souvent un héros méconnu dans de nombreuses victoires de Jamshedpur”, a déclaré l’entraîneur-chef du Jamshedpur FC Aidy Boothroyd.

“J’ai hâte de travailler avec lui, il a le potentiel d’être un excellent joueur pour le club et le pays”, a-t-il ajouté.



Le joueur de 21 ans a également exprimé sa joie de travailler avec le nouveau gaffer, Aidy Boothroyd.

“M. Aidy a développé de nombreux jeunes joueurs en Angleterre et je suis ravi de recevoir ses contributions dans le développement de mon jeu. Il sera une force motrice pour moi et pour toute l’équipe », a-t-il déclaré.

Jitendra continuera à porter le numéro 3 de l’équipe du Jamshedpur FC et rejoindra l’équipe pour la pré-saison à la mi-août.

