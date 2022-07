Le milieu de terrain jamaïcain Morrison suit Rooney à DC United

Washington (AFP) – Le milieu de terrain international jamaïcain Ravel Morrison, qui a joué pour Wayne Rooney à Derby County, a suivi l’ancienne star anglaise à DC United, a annoncé jeudi l’équipe de la Major League Soccer.

Rooney, le meilleur buteur de Manchester United, est devenu le manager de DC United la semaine dernière mais attend les derniers papiers avant de prendre le contrôle de la capitale américaine où il a déjà joué.

Rooney a quitté DC United en tant que joueur en 2019 avant de devenir joueur-entraîneur du côté du championnat anglais Derby, où il était le manager de Morrison la saison dernière.

Morrison a marqué quatre buts en 36 matchs pour les Rams la saison dernière, lorsqu’ils ont été relégués en League One, le troisième niveau du football anglais.

Morrison, qui a joué pour l’équipe de jeunes d’Angleterre avant de représenter la Jamaïque, a signé un transfert gratuit jusqu’en 2023.

“Wayne a travaillé en étroite collaboration avec Ravel pendant son mandat de directeur du comté de Derby”, a déclaré le président des opérations de football de DC United, Dave Kasper.

« Ravel est un talent incroyable et sa capacité à créer et à marquer des buts est impressionnante. Il a joué au plus haut niveau au cours de sa carrière et sa vision, sa créativité et sa capacité sur le ballon seront un énorme atout pour nous.

Morrison, 29 ans, a commencé sa carrière avec Manchester United avant d’être signé par West Ham en 2012 et a été prêté aux équipes de championnat Birmingham City, Queens Park Rangers et Cardiff City.

Il a ensuite travaillé avec la Lazio italienne, Atlas Guadalajara du Mexique, Ostersunds suédois, Middlesbrough et Sheffield United en Angleterre, les Néerlandais ADO Den Haag et Derby.