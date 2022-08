Le milieu de terrain indien Vivek Sagar Prasad sur l’absence de la finale de hockey masculin du CWG 2022 contre l’Australie

Après avoir raté la finale de hockey des Jeux du Commonwealth de Birmingham contre l’Australie en raison d’une blessure au genou, le milieu de terrain indien Vivek Sagar Prasad dit qu’il s’est rétabli et a hâte de rejoindre ses coéquipiers pour le camp préparatoire de la Coupe du monde de hockey masculin 2023 qui se tiendra à Bhubaneswar et Rourkela en janvier de l’année prochaine.

Le camp national commencera le 29 août ici et Prasad espère que le personnel de soutien de l’équipe évaluera son rétablissement et planifiera la charge de travail en conséquence.

COUPE D’ASIE 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

L’équipe avait subi un énorme revers avant le CWG avec le jeune joueur, qui était jusque-là le fil conducteur au milieu de terrain, a été exclu du match pour la médaille d’or en raison d’une blessure au genou. En l’absence de Prasad, l’Australie a battu l’Inde 7-0 pour décrocher l’or à Birmingham.

“C’était juste une petite blessure. Après m’être bien reposé ces dernières semaines, j’ai hâte de rejoindre mes coéquipiers dans le camp et de commencer nos préparatifs pour la Coupe du monde qui se tiendra à Bhubaneswar et Rourkela en janvier. Je suis sûr que le personnel de soutien de l’équipe évaluera mon rétablissement une fois que j’aurai rejoint le camp et planifiera ma charge de travail », a déclaré Prasad.

Sur la façon dont il s’est senti manquer la finale contre l’Australie, Prasad a ajouté: «C’était décevant de ne pas jouer la finale du CWG. J’étais dévasté. Atteindre la finale d’un tournoi aussi prestigieux est un gros problème pour n’importe quel joueur. Avoir joué une bonne campagne pour atteindre la finale, puis être exclu du choc au sommet en raison d’une blessure a été dévastateur pour moi », a-t-il déclaré.

« Je voulais vraiment être là pour mon équipe ce jour-là. Cependant, cela se produit dans le sport. Donc, la seule chose que nous pouvons faire maintenant est de passer à autre chose.

Il s’agissait de la deuxième participation de Prasad aux Jeux du Commonwealth. En 2018, au Gold Coast CWG, il était le plus jeune joueur de l’équipe. Alors que c’était une sortie excitante pour lui à 17 ans, l’équipe est rentrée chez elle sans médaille.

“Le CWG en 2018 a été ma première expérience d’un événement sportif multidisciplinaire. J’étais assez jeune et vraiment excité. Mais ce fut une sortie décevante pour nous en tant qu’équipe. Cette fois, nous étions sûrs d’un bon spectacle mais encore une fois, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu lors de la finale », a-t-il déclaré.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici