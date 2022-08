Le milieu de terrain féminin anglais Jill Scott prend sa retraite du football

Jill Scott, deuxième joueuse la plus capée d’Angleterre, a annoncé mardi sa retraite du football à l’âge de 35 ans.

La décision intervient après que le milieu de terrain ait fait partie de l’équipe d’Angleterre qui a remporté l’Euro 2022 le mois dernier. Elle a fait quatre apparitions en tant que remplaçante au cours de la campagne triomphale, dont la finale contre l’Allemagne.

Scott a remporté 161 sélections pour les Lionnes et marqué 27 buts, tout en remportant le titre de Super League féminine et quatre FA Cup féminines.

“Je dis peut-être au revoir au football, mais nous allons en faire une fête. Pas de visages tristes !! Nous nous sommes trop amusés pour avoir des larmes”, a déclaré Scott dans une vidéo pour The Players’ Tribune.

« Imaginez, si vous m’aviez dit que je continuerais à jouer pour l’Angleterre pendant 16 ans ? Si vous m’aviez dit que je vivrais assez pour voir 90 000 personnes entassées au stade de Wembley pour une finale européenne féminine ? Et que je jouerais dedans ? Impossible », a-t-elle ajouté.

Elle a commencé sa carrière dans sa ville natale, Sunderland, avant de passer sept ans à Everton, puis de rejoindre City en 2013. Elle a ensuite eu des périodes de prêt à Everton et Aston Villa. Elle a remporté tous les honneurs nationaux pendant son temps dans le jeu, y compris le titre de Super League féminine avec City en 2017.

Les autres faits saillants de la carrière de Scott incluent le but du vainqueur de l’Angleterre en prolongation contre la Hollande en demi-finale de l’Euro 2009 et également la victoire finale de la FA Cup féminine 2017 de City contre Birmingham. Elle a également représenté la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques de 2012 et retardés de 2020.

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Sarina Wiegman, a déclaré que la présence de Scott manquera aux Lionnes, mais insiste sur le fait que l’ancienne milieu de terrain a encore beaucoup à offrir au jeu après le football professionnel.

« Je dois féliciter Jill pour une carrière très spéciale. Je suis tellement contente qu’elle ait pu terminer sur un souvenir aussi positif. Il sera difficile d’imaginer une équipe d’Angleterre sans elle car elle a été une icône de l’équipe pendant si longtemps », a déclaré Wiegman.

“Je respecte sa décision, mais son impact positif sur et en dehors du terrain nous manquera à coup sûr. Pouvoir jouer au plus haut niveau pendant si longtemps vous indique à quel point Jill a été une bonne joueuse, et son histoire est un exemple positif que d’autres continueront à suivre.

Elle a encore beaucoup à offrir, alors j’espère qu’elle ne sera pas perdue pour le football féminin à l’avenir, quel que soit ce rôle. C’est une personne très spéciale, et même si ce n’était que pour une courte période, je me sens privilégiée d’avoir eu la chance de travailler avec elle », a-t-elle ajouté.

