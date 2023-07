Le milieu de terrain espagnol Oriol Romeu revient à Barcelone pour trois ans

Barcelone a re-signé l’ancien joueur de l’académie Oriol Romeu de Gérone, le milieu de terrain signant un contrat de trois ans, ont annoncé mercredi les champions de LaLiga.

Romeu est passé par l’académie des jeunes du Barca et a fait ses débuts en équipe senior en 2010 avant de déménager à Chelsea un an plus tard. Le joueur de 31 ans a également passé neuf ans en Premier League – deux à Chelsea et sept à Southampton, deux en Liga – un an à Valence et à Gérone, et un en Bundesliga avec Stuttgart.

Il a passé un an à Gérone où il a été une figure cruciale enregistrant plus de 3 000 minutes pour les guider vers le 10e avant de faire son retour au Barça, le milieu de terrain de 20 ans Pablo Torre se déplaçant dans l’autre sens en prêt.

« Romeu a une grande expérience et connaît le club depuis son passage précédent en tant que blaugrana et le style de jeu que Xavi Hernandez veut impressionner sur son équipe », a déclaré le Barça dans un communiqué.

« Le milieu de terrain a montré ce qu’il peut faire en Liga et cherchera à performer dès le départ. »

Le club a inséré une clause libératoire de 400 millions d’euros (449,12 millions de dollars) dans son contrat.

Romeu est la quatrième recrue du Barça en fin de saison après Ilkay Gundogan et Inigo Martinez tandis que Vitor Roque rejoindra le club l’année prochaine.

