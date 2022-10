Le milieu de terrain dysfonctionnel de Liverpool au cœur de leurs problèmes

Le milieu de terrain est le fondement de toute grande équipe. C’est pourquoi l’équipe exceptionnelle de Liverpool de Jurgen Klopp au cours des cinq dernières années commence à perdre le rythme de ses rivaux en Premier League et en Ligue des champions.

Le milieu de terrain de Klopp n’a plus les jambes ni la forme physique pour protéger la défense de Liverpool ou nourrir les attaquants. Ainsi, cela explique pourquoi leurs espoirs de titre en Premier League sont terminés et pourquoi ils se dirigent vers une place de finaliste dans leur groupe de Ligue des champions.

Liverpool doit gagner par quatre buts ou plus contre le leader de la Serie A Napoli lors du choc de mardi pour terminer en tête du groupe A, la victoire 4-1 de Naples contre l’équipe de Klopp en Italie en septembre leur donnant un coussin sain à Anfield. S’ils n’y parviennent pas, les finalistes battus de la saison dernière seront à la merci du tirage au sort des huitièmes de finale en tant qu’équipe non classée et feront face à la possibilité d’un match nul contre le Bayern Munich ou le champion en titre du Real Madrid. Le revers de la médaille pourrait aboutir à un appariement plus favorable avec le Club de Bruges, qui dominera le groupe B tant qu’il égalera le résultat de Porto, mais l’incapacité de Liverpool à faire face à Naples il y a deux mois leur a laissé un chemin beaucoup plus dangereux vers les dernières étapes.

Lors de cette nuit humiliante au stade Diego Armando Maradona, les défenseurs de Liverpool Joe Gomez et Trent Alexander-Arnold ont été les plus critiqués pour la lourde défaite face à Naples. Mais alors que la paire a fait des erreurs et a été punie pour des manques de concentration, c’est le milieu de terrain qui a posé problème. Le trio de Fabinho, James Milner et Harvey Elliott a été complètement dépassé par l’équipe locale et était tout aussi coupable que les défenseurs de Liverpool pour le résultat final.

Cela a été un thème commun cette saison, au cours de laquelle Liverpool est passé d’un mauvais résultat à l’autre, avec des victoires incroyables en cours de route, juste pour nous rappeler qu’ils possèdent toujours la capacité de l’activer lorsque tout se met en place.

Bournemouth (9-0), Rangers (7-1) et Ajax (3-0) ont tous été largement battus par l’équipe de Klopp, et Liverpool a également produit sa meilleure performance de la saison pour infliger la seule défaite de Manchester City jusqu’à présent cette campagne. Mais ils ont maintenant perdu cinq matchs toutes compétitions confondues et ont subi leur première défaite à domicile contre Leeds United depuis 2001 lors de la défaite 2-1 à Anfield samedi. L’équipe de Jesse Marsch, qui a commencé le match deuxième à partir du bas, a parcouru collectivement 11 kilomètres de plus que l’équipe de Klopp, et cette statistique à elle seule indique les problèmes au cœur de l’équipe de Liverpool.

La défaite de Liverpool contre Leeds à Anfield a résumé à quel point leur milieu de terrain est actuellement dysfonctionnel, entravant à la fois leur capacité à défendre et à créer des occasions à l’avant. Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

De nombreux managers de haut niveau, notamment Sir Alex Ferguson et Jose Mourinho, diraient que l’élément le plus important de toute équipe est la défense. D’autres, comme Arsène Wenger et Pep Guardiola, ont surchargé leurs grandes équipes de talents offensifs pour simplement époustoufler leurs adversaires. Pensez au milieu de terrain de United en 1999 avec Roy Keane, Paul Scholes, Nicky Butt et David Beckham, la puissance et la classe de Patrick Vieira d’Arsenal, Gilberto Silva, Freddie Ljungberg et Robert Pires ou Xavi, Andres Iniesta et Sergio Busquets dans la double Ligue des champions de Barcelone. -équipe gagnante. Et aujourd’hui, City domine grâce à son milieu de terrain composé de Kevin De Bruyne, Rodri et Bernardo Silva.

L’équipe de Klopp à Liverpool, qui a remporté tous les trophées majeurs de la Ligue Europa depuis 2019, avait à la fois une défense résolue et une grande qualité d’attaque, mais elle avait également un formidable milieu de terrain – tout comme les grands Manchester United, Arsenal, Chelsea, Barcelone et Real Les équipes de Madrid ont eu au fil des ans. Un milieu de terrain solide soulage la pression sur la défense et garantit également qu’une équipe domine la possession afin de maintenir les attaquants en service. Lorsqu’une équipe dicte le rythme d’un match, c’est le milieu de terrain qui fait ce travail crucial. Mais pour le moment, on ne peut plus compter sur le milieu de terrain de Liverpool pour faire ce qu’il a fait en remportant la Ligue des champions en 2019 ou en soulevant le trophée de la Premier League un an plus tard.

C’est en grande partie parce que le personnel n’a pas vraiment changé tout au long de cette période. Georginio Wijnaldum est parti pour le Paris Saint-Germain en 2021 et n’a pas été remplacé, tandis que Thiago Alcantara (31 ans) a été ajouté à l’équipe championne en 2020. Curtis Jones (21 ans), Harvey Elliott (19 ans) et Fabio Carvalho (20) sont les jeunes visages à qui on demande de devenir la prochaine génération, mais tous sont encore loin de ce dont Liverpool a besoin.

Pourtant, Jordan Henderson (32 ans), James Milner (36 ans) et Alex Oxlade-Chamberlain (29 ans) ne sont plus en mesure de fournir une disponibilité constante, et le moins dit d’Arthur Melo (26 ans), dont la période de prêt de la Juventus a été une histoire de un problème de blessure après l’autre, mieux c’est. Avec Naby Keita (27 ans) trop souvent blessé et indisponible, Fabinho (29 ans) est le seul milieu de terrain sur lequel Klopp peut compter, mais l’international brésilien est loin d’être à son meilleur niveau cette saison.

La conséquence d’avoir de tels problèmes au milieu de terrain est que Liverpool commence à être envahi par des adversaires, qui créent ainsi plus d’occasions de marquer. Et à l’avant, le service aux attaquants est devenu sporadique.

Comme l’a rapporté ESPN le mois dernier, Jude Bellingham du Borussia Dortmund est en tête de la liste des signatures potentielles au milieu de terrain de Liverpool, mais le Real Madrid et Manchester City sont devenus des rivaux pour le joueur anglais. Bellingham, 19 ans, serait un coup de pouce majeur pour le milieu de terrain de Liverpool, mais pour un club souvent considéré comme étant en avance sur la courbe en termes de recrutement de joueurs, ils se sont permis de créer un problème au milieu de terrain. Si Liverpool avait accordé plus d’attention à la planification de l’avenir au milieu de terrain, ils auraient pu éviter la situation difficile dans laquelle ils se trouvent maintenant.

Mais avec l’âge rattrapant tous leurs milieux de terrain clés, Bellingham seul ne serait pas la réponse. Liverpool a maintenant besoin d’au moins deux meilleurs milieux de terrain, mais ils coûtent cher et leurs rivaux sont également dans la course. Si Liverpool veut revenir là où il était, cependant, il doit donner la priorité au milieu de terrain avant qu’il ne soit trop tard.