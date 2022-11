Le milieu de terrain du Pays de Galles Joe Allen est en forme et impatient d’affronter l’Iran, confirme son patron Rob Page | Nouvelles du football

L’entraîneur du Pays de Galles, Rob Page, a le choix entre une équipe complète pour la rencontre de la Coupe du monde de vendredi contre l’Iran au stade Ahmad Bin Ali après que Joe Allen, qui a commencé à s’entraîner avec le groupe principal mercredi, a été déclaré apte.

Le milieu de terrain de Swansea City est absent depuis la mi-septembre en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, mais son retour à la forme physique est un coup de pouce pour le Pays de Galles alors qu’ils entrent dans un match décisif après le match nul 1-1 de lundi avec les États-Unis.

“Joe a réussi son test de condition physique, c’est donc une bonne nouvelle. Il est en forme et impatient de partir”, a déclaré Page, qui devrait donner à Kieffer Moore une place de titulaire après que l’attaquant a quitté le banc pour déclencher la renaissance du Pays de Galles contre les Américains.

“Nous étions tous inquiets pour lui en raison de l’étendue de la blessure.

“Il n’arrêtait pas de s’effondrer. Nous devions atteindre des objectifs en cours de route et ils ont atteint tous les objectifs. La semaine dernière, ils l’ont poussé à 100%. C’était un pari.

“S’il était tombé en panne, il aurait été complètement hors du tournoi.”

Le capitaine Gareth Bale devrait également jouer à Doha malgré les suggestions selon lesquelles l’attaquant pourrait être reposé pour le choc crucial du groupe B.

Page a été interrogé lors de sa conférence de presse d’avant-match sur la possibilité que Bale ne joue pas contre l’Iran et a répondu: “Bonne chance pour ne pas le choisir!”

Bale lui-même veut rendre “encore plus spécial” le fait de devenir le joueur masculin le plus capé de l’histoire du football gallois en menant l’équipe à la victoire en Coupe du monde contre l’Iran.

Le joueur de 33 ans devrait dépasser Chris Gunter, qui sera parmi les remplaçants pour la rencontre de vendredi, et remporter sa 110e sélection.

Bale, qui a fait ses débuts au Pays de Galles en 2006 et est le meilleur buteur de son pays avec 41 buts, a déclaré : “Pour être honnête, je ne me suis pas vraiment concentré sur la casquette, j’ai juste essayé de me concentrer sur le match.

“Sur le plan personnel, c’est une réussite incroyable, c’est un honneur de représenter mon pays si souvent.

“Mais il est plus important que nous essayions de remporter la victoire. J’espère que nous le pourrons et cela le rendra encore plus spécial.”

Bale a joué tout le match contre les États-Unis qui, comme tant d’autres dans ce tournoi, sont allés bien au-delà des 100 minutes en raison d’arrêts et de remplacements.

Il a déclaré au cours du mois précédant la Coupe du monde qu’il avait eu affaire à “quelques petits problèmes” et qu’il n’avait joué que 30 minutes de football avant le match d’ouverture des États-Unis.

Page insiste sur le fait que Bale est prêt pour le deuxième match de groupe du Pays de Galles, même si le joueur lui-même admet qu’un match aussi énergivore n’était pas idéal en raison de la rapidité des matches.

Bale a déclaré: “Je me sens bien, il a évidemment fallu quelques jours avant que je puisse à nouveau sentir mes jambes.

“Mais nous sommes des professionnels, nous essayons de récupérer et de faire de notre mieux. Jouer 104 minutes, ou quoi que ce soit, n’est pas idéal quand vous avez un match quatre jours plus tard.

“Tout le monde fait tout ce qu’il peut pour récupérer pour le prochain match. Je n’ai pas beaucoup joué avant de venir ici, mais je l’ai déjà fait et ce ne sera pas un problème.”

Le Pays de Galles est convaincu de pouvoir gérer la chaleur du début d’après-midi à Doha, la température devant être d’environ 29 degrés Celsius lorsque le match débutera à 13 heures, heure locale.

L’entraînement a été modifié ces derniers jours, le Pays de Galles commençant plus tôt pour s’acclimater aux conditions chaudes.

Image:

Bale réagit après avoir marqué contre les États-Unis





Bale a déclaré: “Il fait chaud, ce n’est pas fou. L’entraînement est différent d’un match car l’intensité est différente.

“Nous avons un plan en tant qu’équipe sur la nutrition et l’hydratation. Tant que nous pouvons l’exécuter, cela nous mettra dans une meilleure position pour faire face à la chaleur et à l’humidité.”

16 derniers matchs provisoires (Dernière mise à jour : mercredi 23 novembre sur la base des tableaux de groupe actuels)

Huitièmes de finale

samedi 3 décembre

49 – Pays-Bas (Vainqueurs du groupe A) contre Pays de Galles (Deuxième du Groupe B) – Coup d’envoi 15h

50 – Arabie Saoudite (Vainqueurs du groupe C) contre Tunisie (Deuxième du Groupe D) – Coup d’envoi 19h

dimanche 4 décembre

52 – France (Vainqueurs du groupe D) contre Pologne (Deuxième du Groupe C) – Coup d’envoi 15h

51 – Angleterre (Vainqueurs du groupe B) contre Equateur (Deuxième du Groupe A) – Coup d’envoi 19h

lundi 5 décembre

53 – Espagne (Vainqueurs du groupe E) contre Croatie (Deuxième du Groupe F) – Coup d’envoi 15h

54 – Brésil, Serbie, Suisse ou Cameroun (Vainqueurs du groupe G) contre le Portugal, Ghana, Uruguay ou Corée du Sud (Deuxième du Groupe H) – Coup d’envoi 19h

mardi 6 décembre

55 – Belgique (Vainqueurs du groupe F) contre Japon (Deuxième du Groupe E) – Coup d’envoi 15h

56 – le Portugal, Ghana, Uruguay ou Corée du Sud (Vainqueurs du groupe H) contre Brésil, Serbie, Suisse ou Cameroun (Deuxième du Groupe G) – Coup d’envoi 19h

Calendrier provisoire des quarts de finale (Dernière mise à jour : mercredi 23 novembre en utilisant le classement actuel de la table de groupe)

vendredi 9 décembre

58 – Espagne ou Croatie contre Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun, le Portugal, Ghana, Uruguay ou Corée du Sud – Coup d’envoi 15h

57 – Pays-Bas ou Pays de Galles contre Arabie Saoudite ou Tunisie – Coup d’envoi 19h

samedi 10 décembre

60 – Belgique ou Japon contre le Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud, Brésil, Serbie, Suisse ou Cameroun – Coup d’envoi 15h

59 – Angleterre ou Equateur contre France ou Pologne – Coup d’envoi 19h

Quel est le parcours potentiel de l’Angleterre et du Pays de Galles vers la finale ? *

Si l’Angleterre/le Pays de Galles gagnent le Groupe B…

Dimanche 4 décembre – 16 derniers : Angleterre/Pays de Galles vs Equateur (Stade Al Bayt, Al Khor; coup d’envoi 19h)

Samedi 10 décembre – Quart de finale : Angleterre/Pays de Galles vs France (Stade Al Bayt, Al Khor; coup d’envoi 19h)

Mercredi 14 décembre – Demi-finale : Angleterre/Pays de Galles vs Belgique (Stade Al Bayt, Al Khor; coup d’envoi 19h)

Dimanche 18 décembre – Finale : Angleterre/Pays de Galles vs Pays-Bas (Lusail Iconic Stadium, Lusail; coup d’envoi à 15h)

Si l’Angleterre/le Pays de Galles terminent deuxièmes du groupe B…

Samedi 3 décembre – 16 derniers : Pays-Bas vs Angleterre/Pays de Galles (Khalifa International Stadium, Al Rayyan ; coup d’envoi 15h)

Vendredi 9 décembre – Quart de finale : Angleterre/Pays de Galles vs Argentine (Lusail Iconic Stadium, Lusail; 19h)

Mardi 13 décembre – Demi-finale : Angleterre/Pays de Galles vs Brésil (Lusail Iconic Stadium, Lusail; coup d’envoi à 19h)

Dimanche 18 décembre – Finale : Angleterre/Pays de Galles vs France (Lusail Iconic Stadium, Lusail ; coup d’envoi 15h)

* Basé sur le plus haut classement mondial de la FIFA terminant en tête des groupes respectifs et gagnant des matchs à élimination directe