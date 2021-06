Le milieu de terrain du FC Bengaluru United Arun Kumar désireux de porter les couleurs indiennes

Le milieu de terrain du FC Bengaluru United Arun Kumar, qui s’est rapidement fait une réputation pour ses solides talents de meneur de jeu dans le circuit de la Super Division de Bangalore, s’est fixé pour objectif de représenter l’équipe nationale. Arun a rejoint le FC Bengaluru United en 2019 et a fait une impression immédiate, en étant nommé le meilleur milieu de terrain de la BDFA Super Division League cette saison-là. Le garçon local a également fait partie de la campagne victorieuse du club lors de la saison 2020-21, ce qui, selon lui, a été un « grand sentiment ». Nous sommes revenus plus forts et avons remporté le titre cette saison. »

Le milieu de terrain charismatique a commencé son parcours sportif en tant que sprinteur de 100 mètres pour son alma mater Cathedral High School. Sa vitesse sur la piste a impressionné l’entraîneur de football de l’école qui lui a offert une place dans l’équipe de football de l’école. « Et c’est ainsi que ma carrière dans le football a commencé », a déclaré Arun, 21 ans.

« J’ai toujours été un fervent fan de football, alors j’étais heureux de faire ce changement de l’athlétisme. L’entraîneur a dit que j’avais une bonne vitesse, tout ce que j’avais à faire était d’apprendre les compétences. C’est ainsi que j’ai commencé à jouer au football », a déclaré Arun, qui admire le footballeur brésilien Neymar Jr.

Cela fait un peu plus de deux ans pour Arun avec le FC Bengaluru United, et il décrit cela comme une « super expérience ». . Arun dit que l’équipe travaille actuellement à garder sa forme physique au point pendant le verrouillage en mettant l’accent sur la deuxième division. « Notre entraîneur de force et de conditionnement Chelston Pinto nous a donné quelques exercices à effectuer à la maison, ce qui nous aide à maintenir notre forme physique. »

Au FC Bengaluru United, Arun dit qu’il a énormément bénéficié de sa collaboration avec l’entraîneur-chef Richard Hood. « Depuis mes années U-16, je suis l’entraîneur Richard. Je l’ai toujours admiré ainsi que son style de coaching. J’aime beaucoup la façon dont il motive et pousse ses joueurs. Il veille à ce que ses joueurs n’abandonnent pas facilement. Sur le terrain, il reste toujours motivé et motive ses joueurs à donner le meilleur d’eux-mêmes pendant ces 90 minutes. »

Travailler avec des joueurs seniors de l’équipe l’a encore aidé à perfectionner ses compétences en tant que milieu de terrain. «Nous avons un très bon ensemble de joueurs seniors qui ont joué pour l’équipe nationale et pour divers clubs de l’ISL et de la I-League. Nous observons ce qu’ils font lors de la préparation du match, ce qu’ils font après l’entraînement et comment ils se concentrent sur leur jeu. C’est vraiment génial de jouer avec ces joueurs expérimentés et comme eux, j’ai aussi hâte de représenter mon pays un jour », a-t-il conclu.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici