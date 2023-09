Le milieu de terrain du CF Montréal banni pour avoir joué dans une ligue amateur

La Major League Soccer a annoncé avoir mis fin au contrat du milieu de terrain du CF Montréal Matko Miljevic. La ligue nord-américaine a déclaré que l’ancien joueur américain U20 avait violé son contrat avec le club. Selon le bref communiqué de la ligue, Miljevic s’est livré à une « conduite préjudiciable à la ligue ».

Des informations ont fait surface la semaine dernière selon lesquelles l’Américain de 22 ans aurait récemment joué plusieurs matchs dans une ligue de football amateur. Miljevic n’a pas seulement figuré dans la ligue en salle. Il a utilisé un faux nom pour éviter d’être détecté. Les contrats MLS stipulent que les joueurs ne peuvent jouer dans aucune autre ligue.

Le manager montréalais Hernan Losada a reconnu les accusations concernant son joueur la semaine dernière. « Nous avons été informés de la situation et une enquête est ouverte sur cette affaire », a déclaré Losada au journal. Gazette de Montréal. « Matko ne sera pas à l’entraînement tant que tout ne sera pas résolu. Les gens qui doivent prendre des décisions les prendront, mais ce n’est pas à moi de donner mon avis alors que nous sommes en pleine enquête.»

Le milieu de terrain de la MLS a marqué six buts en trois matchs amateurs

Miljevic a disputé trois matchs dans la Ligue Québécoise de Soccer Calcetto (QCSL). La ligue évolue actuellement dans la banlieue de Montréal. Comme on pouvait s’y attendre, le milieu de terrain professionnel a réalisé des statistiques impressionnantes dans la division amateur. Miljevic aurait marqué six buts et ajouté deux passes décisives dans le trio de matches. Cinq de ces buts ont été marqués contre une équipe appelée Bayer Neverlosen début août.

Non seulement Miljevic a joué dans des matches de championnat amateur, mais il se serait également battu pendant un match. Le milieu de terrain a frappé un joueur amateur au visage lors d’une dispute dans la QCSL. Les arbitres ont immédiatement arrêté le match. Les responsables ont déclaré à Miljevic qu’il ne pouvait plus figurer dans la ligue.

Matko Miljevic, né à Miami, quitte définitivement Montréal

Miljevic avait auparavant rejoint Montréal en provenance d’Argentinos Juniors pour un contrat de trois ans en 2021. L’ailier a disputé 35 matchs au total en MLS pour le club canadien, marquant deux buts et récoltant deux passes décisives. Il a également joué pour les formations de jeunes aux États-Unis et en Argentine. Miljevic a joué pour la dernière fois pour l’équipe américaine U20 en 2020.

