Le milieu de terrain de West Ham Lucas Paqueta retiré de l’équipe du Brésil pour les éliminatoires de la Coupe du monde au milieu d’une enquête sur les paris | Nouvelles du monde

Le milieu de terrain de West Ham, Lucas Paqueta, a été retiré de l’équipe brésilienne des éliminatoires de la Coupe du monde en raison des inquiétudes entourant une enquête sur les paris de la FA et de la FIFA.

On pense que l’enquête est centrée sur la réservation de Paqueta dans les matchs, les paris étant placés au Brésil, et le joueur de 25 ans manquera désormais les éliminatoires de la Coupe du monde contre le Pérou et la Bolivie en septembre.

Brésil L’entraîneur-chef par intérim Fernando Diniz a déclaré : « Paqueta était sur la liste. C’est un joueur que j’aime beaucoup. C’est le moment pour lui de résoudre ces problèmes. Les gens ont besoin de temps pour régler ces problèmes. C’est un joueur que j’aime. »

Il a été réservé neuf fois pour le club et le pays la saison dernière.

Lucas Paqueta (loin L, première rangée) et le reste de l’équipe de football du Brésil en 2022





Paqueta dit qu’il n’a placé aucun pari lui-même et serait choqué par les informations.

Un accord de 80 millions de livres sterling pour que Paqueta rejoigne Manchester City a presque été convenu et pourrait encore se produire si le problème est résolu rapidement, selon Sky Sports News.

En attendant, Paqueta se concentre sur le fait de jouer pour West Ham.

Le milieu de terrain créatif a joué un rôle clé en aidant les Hammers à remporter la Ligue de conférence Europa la saison dernière – le premier trophée du club depuis des décennies.

La FA et Man City ont refusé de commenter. Sky Sports News a également approché FIFA pour commentaire.