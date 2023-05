Le milieu de terrain de Manchester United Christian Eriksen reçoit une indemnisation dans une affaire judiciaire

Le tribunal maritime et commercial du Danemark a jugé que la société de jeux en ligne Bet365 devait indemniser Christian Eriksen et 22 autres athlètes danois, pour avoir utilisé leurs noms et photos sur les réseaux sociaux, sans leur consentement. Selon certaines informations, l’ordonnance du tribunal ordonne à Hillside Plc, basé à Malte, propriétaire de Bet365, de payer 4,7 millions de couronnes danoises (548 221,10 £) aux athlètes, dont la star du badminton et champion olympique Viktor Axelsen et le défenseur de l’AC Milan Simon Kjaer. Le gentil gardien Kasper Schmeichel, fils de l’ancien joueur de Manchester United Peter Schmeichel, fait également partie des athlètes qui seront rémunérés par le propriétaire de cet important service de jeu en ligne.

Le milieu de terrain de Manchester United, Christian Eriksen, a reçu la plus grosse somme de 1,45 million de couronnes (169 094,62 £), car son image était la plus utilisée, selon les plaignants.

Bet365 avait fait valoir devant le tribunal que son utilisation de noms et d’images devait être considérée comme un contenu éditorial et n’était donc pas soumise à des paiements. Cependant, le tribunal a jugé que les actions de Bet365 équivalaient à du marketing nécessitant un consentement.

Pendant ce temps, Christian Eriksen se prélasse dans la gloire de son récent prix. Le joueur de 31 ans a récemment reçu le prix du retour mondial de l’année aux Laureus Sports Awards à Paris.

Le Danois a scénarisé un retour remarquable sur le terrain de football depuis qu’il a subi un arrêt cardiaque alors qu’il jouait contre la Finlande lors d’un match nul à l’Euro 2020 il y a deux ans.

Tout en prenant la parole lors de la cérémonie, Eriksen a réfléchi sur son incroyable parcours. « Je pense que la dernière année et demie a été incroyable avec beaucoup de hauts et de bas. De toute évidence, les plus gros bas sont survenus à ce moment-là et cela a changé ma vie pour le pire. Mais heureusement les médecins, les ambulanciers, mes coéquipiers de l’époque, ils ont réagi rapidement et m’ont récupéré. Je pense que j’ai commencé à profiter de ma vie et de mes enfants, de ma famille un peu plus que ce que je faisais auparavant », a-t-il déclaré.

Christian Eriksen a joué décemment au milieu de terrain pour Manchester United. Eriksen jouera un rôle crucial pour les Red Devils dans les semaines à venir. United affrontera son rival Manchester City lors de la finale de la FA Cup le 3 juin. Eriksen cherchera à galvaniser son équipe sous les tensions croissantes de l’apogée de la saison.