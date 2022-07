Le milieu de terrain de Manchester United, Bruno Fernandes, fait la lumière sur l’entraînement d’Erik ten Hag

Par Josh Barker









Bruno Fernandes a parlé de l’expérience d’entraînement de Manchester United sous Erik ten Hag.

Ten Hag a été nommé manager de Man United en avril et fait face à une tâche assez énorme.

Les Red Devils sortent d’une saison qui les a vus marquer leur plus bas total de points de l’histoire de la Premier League.

L’équipe de Manchester a également une équipe épuisée après qu’un certain nombre de joueurs aient vu leurs contrats expirer en juin.

Et, comme c’est devenu la norme, les activités de transfert de Manchester United sont assez lentes.

Donc, si Ten Hag veut avoir une chance de rivaliser avec les meilleures équipes de la Premier League, ce sera à sa tactique / son entraînement.

Maintenant, comme mentionné ci-dessus, Fernandes a partagé quelques détails sur ce que c’est que de s’entraîner sous l’ancien patron de l’Ajax :

“Non, ça a été assez intense”, a déclaré Bruno. « Il aime les entraînements intenses, les réactions quand on perd le ballon. Il aime que tout le monde coure.

« Il a été vraiment bon. Tout le monde profite [it], évidemment. Tout le monde est vraiment fatigué à la fin de l’entraînement mais c’est ce que nous devons faire.

“Nous devons être comme ça à la fin de l’entraînement, mais ensuite vous savez que l’entraînement était vraiment bon.

“Comme je l’ai dit, nous devons travailler dur car, si nous le faisons maintenant, nous serons en forme pour le début de la saison.

“Nous savons tous que les premiers matchs de la saison sont étranges, mais nous voulons être ceux qui gagneront.

“Nous devons faire le maximum que nous pouvons et ce que l’entraîneur et tout le personnel nous demandent de faire.”

