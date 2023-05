Le milieu de terrain de Man Utd Bruno Fernandes vise «de plus grandes choses» alors que le club se bat pour la Ligue des champions | Nouvelles du football

Bruno Fernandes dit que Manchester United doit se qualifier pour la Ligue des champions mais « bientôt ces joueurs se battront pour des choses bien plus importantes ».

United a un point d’avance sur Liverpool, cinquième en Premier League – après avoir disputé un match de moins – et contrôle son destin parmi les quatre premiers mais, après des défaites consécutives, la pression monte du côté d’Erik ten Hag.

Ils ont besoin de neuf points sur leurs quatre matchs restants pour être certains de terminer au-dessus de Liverpool, qui a remporté six matchs sur le rebond pour réintégrer la bataille pour le football de la Ligue des champions.

Fernandes, qui n’a jamais quitté la phase de groupes de la Ligue des champions depuis son arrivée à Old Trafford en 2020, pense que United appartient à la compétition de clubs d’élite européenne.

« Nous voulons du football en Ligue des champions », a déclaré Fernandes avant la visite des Wolves samedi. « Ce club le mérite, ce club doit être dans cette position. »

United a dépassé les attentes lors de la première campagne de Ten Hag après une saison désastreuse la dernière fois sous le patron par intérim Ralf Rangnick a produit le plus faible total de points du club à l’ère de la Premier League.

Fernandes a ajouté: « Je pense que ces joueurs méritent d’être là aussi, car nous avons une si grande équipe qui a fait un excellent travail cette saison alors que personne ne pensait que Man Utd pourrait se battre pour les quatre premiers.

« Nous savons que tout le monde dit maintenant: » Oh Man Utd a été formidable « , mais je me souviens qu’au début de la saison, personne n’a placé notre équipe dans le top six, donc je pense que c’est une bonne surprise pour eux mais pas pour nous. On savait qu’on pouvait être là, on sait qu’on pouvait être encore plus haut en championnat.

« Nous avons eu nos moments et c’est pourquoi nous sommes en mesure de nous battre pour les quatre premiers et pas pour des choses plus importantes. Mais je pense que bientôt, ce club, ces joueurs se battront pour des choses beaucoup plus importantes. »

Prédictions PL: Man Utd glisse pour ouvrir la porte à Liverpool

Lewis Jones de Sky Sports :

Les buts ont coulé comme ils n’avaient jamais coulé avant le week-end dernier en Premier League, mais ne vous laissez pas attirer par le court-termisme. Ce jeu ressemble à celui d’opposer des buts.

Manchester United rampe vers son objectif de se classer parmi les quatre premiers, jouant beaucoup en mode travail plutôt que le football fluide que nous avons l’habitude de voir à cette période de la saison. Et avec le récent malaise de United devant le but, le cas d’une rencontre à faible score est facile à faire avec les loups les moins bons de la ligue en ville.

Les hommes d’Erik ten Hag n’ont marqué que 14 buts lors de leurs 14 derniers matches toutes compétitions confondues, et huit de leurs neuf derniers matches en Premier League sont tombés sous la barre des 2,5 buts avec seulement 1,5 buts au total marqués par match.

La nature timide des matchs des Wolves s’est également maintenue sous Julen Lopetegui – en fait, depuis le début de la saison 2020/21, les Wolves ont marqué en moyenne moins d’un but à chaque match, marquant seulement 104 buts en 111 matches de Premier League.

Le marché s’est peut-être trompé d’espérance de but ici, avec 5/4 avec Sky Bet disponible sur le jeu tombant sous la ligne de but de 2,5. Une autre oscillation de United pourrait être sur les cartes.

PRÉDICTION DE SCORE : 0-0

Les matchs restants de Man Utd

Mai 13: loups (H) – Premier League, coup d’envoi 15h

20 mai : Bornemouth (A) – Premier League, coup d’envoi 15h

25 mai : Chelsea (H) – Premier League, coup d’envoi à 20h, en direct Sports du ciel

28 mai : Fulham (H) – Premier League, coup d’envoi 16h30

3 juin : Manchester City (N) – Finale de la FA Cup, coup d’envoi à 15h