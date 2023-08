Le milieu de terrain de l’USWNT Lindsey Horan à la sortie de la Coupe du monde, plus: « Nous n’avons pas tiré le meilleur parti de chaque individu »

La milieu de terrain de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Lindsey Horan, a discuté de la sortie de l’équipe de la Coupe du monde féminine, de la capitainerie de l’équipe et plus encore mardi. Voici ce que vous devez savoir :

S’adressant aux anciens membres de l’équipe USWNT Tobin Heath et Christen Press sur leur podcast, Horan a déclaré: « Nous n’avons pas tiré le meilleur parti de chaque individu » et « Je ne pense pas que tout le monde était complètement préparé, et cela dépend également de nous. ”

L’USWNT a quitté la Coupe du monde féminine de cette année après avoir perdu 5-4 aux tirs au but contre la Suède en huitièmes de finale.

C’était la première fois que le programme n’atteignait pas au moins la demi-finale du tournoi.

Qu’est-ce que Horan a dit d’autre

Horan, le capitaine de l’équipe, a ajouté: « En fin de compte, vous êtes mis en place dans une structure pour le faire, et votre opportunité individuellement (est) simplement d’aller jouer au sein de la structure. Mais si vous n’êtes pas préparé – comme le match contre la Suède, je ne pense pas que nous étions nécessairement préparés pour jouer comme nous avons joué. C’était juste nous, nous nous réunissions enfin et nous disions, c’est ce que nous allons faire. Et puis ça a marché. Ensuite, c’est comme, ‘D’accord, continuez à le faire.’ Cela aurait-il pu arriver plus tôt ? Peut être. »

« Je pense que c’est tellement difficile, parce que c’est un tournoi », a déclaré Horan à Heath and Press à propos de sa joie à la Coupe du monde. « Vous entrez dans chaque match, où tout ce que vous voulez faire est de gagner, et peu importe la façon dont vous jouez. Il s’agit de gagner, et c’est chaque match à la fois. La joie est gagnante, vous la regardez de cette façon. Le premier match, il y a eu des moments de joie, mais nous n’étions toujours pas à notre meilleur niveau.

« En regardant ces trois matches de phase de groupes, vous l’avez ressenti dans l’équipe. Vous avez ressenti ce sentiment de tension, et les gens n’appréciaient tout simplement pas leur football ou ils n’appréciaient pas de jouer individuellement, et il se passait tellement de choses dans leur tête. J’ai eu une conférence de presse, et c’est la première chose qui m’est venue à l’esprit : il n’y avait pas de joie. Je n’ai pas vraiment apprécié assez de moments sur le terrain où je suis sorti du terrain et je me suis dit: ‘Oh, j’ai adoré ce match.’ C’est difficile de dire grand-chose en Coupe du monde. C’est là que je trouvais très difficile d’être comme, ouais, nous avons juste besoin de retrouver la joie et ensuite nous serons géniaux. C’est une chose très difficile à faire.

Horan a également discuté de ses discours d’avant-match à l’équipe tout au long du tournoi.

« Je me souviens d’être allé au match contre la Suède, et je me disais : ‘Les gars, nous sommes si bons. Chacun de nous est si bon. Lorsque nous sommes confiants, lorsque nous sommes courageux, lorsque nous apprécions réellement le football, nous sommes à notre meilleur. La seule chose que j’ai dite, c’est : ‘Chaque fois que quelqu’un récupère le (ballon), chaque personne devrait avoir trois ou quatre options. C’est toujours une chose qu’on dit dans le football, mais quand on a ça, quand on voit que tout le monde veut ce ballon. L’un de mes autres points principaux était (que) tout le monde (de) s’assoit dans sa tête en ce moment et se dise : « Je veux le ballon à tout moment dans ce match ». Je ne me cache pas. Je veux le ballon. Si je fais une erreur, je veux encore le ballon. Je me souviens, en fait, que Tobin m’avait dit ça aux Jeux olympiques, elle n’arrêtait pas de me dire : « Je m’en fiche si tu fais une erreur, reprends le ballon. C’était donc mon principal message à l’équipe dans ce match.

« Tout s’est mis en place. Peut-être que les 10 premières minutes, nous étions un peu sous pression, mais une fois que nous avons commencé à être confiants, tout le monde voulait le ballon, il y avait du courage. Vous l’avez vu dans chaque joueur. Vous avez vu la joie.

Horan a ensuite abordé le sentiment que l’équipe n’était pas configurée pour réussir.

«Cela va et vient de tant de façons après la Coupe du monde. Vous êtes déçu, vous êtes contrarié, vous êtes en colère. Ensuite, vous vous asseyez là et vous pensez, surtout en tant que capitaine, vous vous dites simplement: ‘J’avais tellement de responsabilités. Qu’est-ce que j’aurais pu faire de plus pour aider l’équipe ? Je suis assis là et je me dis, ‘Peut-être que ce discours que j’ai eu avant le match contre la Suède, ça aurait pu être avant le match contre les Pays-Bas ou avant le match contre le Vietnam ou quoi que ce soit.’ Je pense que c’est si dur. Il y a toujours de petites choses que vous pouvez régler et sur lesquelles vous pouvez revenir en arrière, mais je pense qu’individuellement, j’ai essayé de faire ça autant que possible avec chacun des joueurs.

La capitaine a poursuivi en expliquant comment elle avait tenté d’alléger la pression de ses jeunes coéquipières.

« Je me souviens que j’avais fait un point, je veux aider Sophia Smith autant que possible dans ce tournoi parce que je pense qu’elle a beaucoup de pression sur le dos et je veux m’assurer qu’elle est bien placée, que certaines des les jeunes joueurs sont bien placés car ils vont avoir des rôles énormes. C’est comme si j’aurais pu faire plus pour aider ces joueurs ? Parce que je ne pense pas que nous ayons tiré le meilleur parti de certains d’entre eux à cause de la façon dont nous étions organisés et de certaines des choses que nous avons faites dans le jeu. Mais à ce stade, vous êtes juste en train de vous tuer. Je me tue depuis deux semaines, genre, qu’est-ce que j’aurais pu faire pour aider ou pousser ou pousser notre style de jeu ou pousser cette bravoure ?

Horan a également parlé de l’échec de l’équipe à gagner à des moments spécifiques, par rapport à l’équipe de 2019.

« Quand je pense à une Coupe du monde, vous gagnez une Coupe du monde en quelques instants, des instants à chaque match », a-t-elle déclaré. «Il y avait eu des moments dans chaque match pour que nous gagnions. Il y a des moments dans le match contre les Pays-Bas que nous aurions pu gagner. Il y a des moments dans le match du Vietnam, où nous aurions pu en faire un match à sept ou huit (à) rien, puis vous regardez en arrière et vous vous dites : ‘Oh, nous aurions pu jouer contre l’Afrique du Sud en huitièmes de finale .’ Nous n’avons pas gagné ces grands moments.

« Je repense à 2019, et nous avons remporté chacun de ces grands moments. Ils sont venus à chaque match avec le parcours que nous avions, qui était si difficile. Nous avons gagné ces moments. … Comment nous sommes-nous préparés à ces moments ? Nous avons été placés dans un endroit – c’est généralement sur l’individu comme Pinoe marquant chaque PK que nous avons eu tout au long du tournoi. Elle était prête à gagner ce moment. Nous avons été placés dans un endroit pour nous préparer à ceux-ci, et comment le personnel d’entraîneurs a-t-il fait cela? C’est une chose tellement difficile pour moi. En fait, nous étions parfaitement préparés à cela en 2019. »

Horan a poursuivi: « Avec cette équipe – avec un nouvel entraîneur qui arrive et les Jeux olympiques très rapidement – et qui mène maintenant à un autre cycle de quatre ans, quel est l’objectif principal ici? »

« Est-ce que nous nous préparons simplement pour un cycle de quatre ans menant à la prochaine Coupe du monde, ou est-ce que vous vous concentrez sur, ‘Hey, nous voulons aller gagner l’or?’ Ne me demandez pas ça, parce que je suis un joueur qui n’a pas gagné de médaille d’or aux Jeux olympiques. Pour moi, c’est juste comme comment pouvez-vous vous préparer pour le prochain cycle de quatre ans mais aussi dans votre esprit, gagner une médaille d’or, c’est ce que représente cette équipe.

« Quand un entraîneur arrive, c’est comme, hé, comment pouvons-nous tirer le meilleur parti de chaque joueur individuel en mettant le plus de simplicité dans un camp de 10 jours tous les quelques mois et en tirant le meilleur parti de votre équipe, et sans trop compliquer tout ? Parce que oui, je pourrais parler du dernier cycle de quatre ans, et nous n’avons pas besoin d’entrer dans chaque détail, mais ce n’est pas ce que nous avons fait. Nous n’avons pas tiré le meilleur parti de chaque individu. Je ne pense pas que tout le monde était parfaitement préparé, et cela dépend également de nous.

L'analyse instantanée de :

Que faire des commentaires de Horan

Alors que certains des points saillants des commentaires d’Horan suscitent déjà de vives réactions sur les réseaux sociaux, pour moi, c’est l’intégralité de ce qu’Horan a dit à propos de l’expérience de la Coupe du monde et du dernier cycle de quatre ans qui semble particulièrement accablant.

Le consensus général autour de la performance terne de l’équipe aux Jeux olympiques était qu’il leur manquait une joie fondamentale en jouant au jeu – alors entendre que le même problème s’est produit deux ans plus tard sous le même personnel technique montre que cela aurait pu être évité.

Et bien que Horan ait raison de dire qu’elle n’est qu’une joueuse et qu’elle n’est pas en charge de la décision, ses propres questions sur ce que le prochain entraîneur pourrait apporter au rôle montrent que même les joueurs ne savent pas vraiment ce que US Soccer priorise en ce moment – le prochain cycle de quatre ans menant à la Coupe du monde de 2027, ou le défi immédiat des Jeux olympiques de 2024.

L’interview aide à montrer comment Horan a grandi dans son rôle de capitaine, et ses propres frustrations de ne pas pouvoir réussir pleinement dans ce rôle, sur ou en dehors du terrain. Son honnêteté devrait être appréciée, non seulement par ceux qui regardent de l’extérieur, mais par les dirigeants de la fédération. — Linehan

Passé

Vlatko Andonovski a démissionné la semaine dernière en tant qu’entraîneur-chef de l’USWNT, et l’entraîneur adjoint Twila Kilgore a été nommé entraîneur-chef par intérim tandis que le directeur sportif de l’US Soccer, Matt Crocker, dirige la recherche d’un nouvel entraîneur-chef.

(Photo: Jenna Watson / États-Unis aujourd’hui)