Le milieu de terrain de l’USMNT et du CF Montréal Djordje Mihailovic proche du transfert de l’AZ Alkmaar

Le milieu de terrain du CF Montréal Djordje Mihailovic se rapproche d’un transfert vers l’équipe néerlandaise de l’Eredivisie AZ Alkmaar, ont confirmé des sources à ESPN.

Directeur sportif montréalais Olivier Renard dit à TVA Sports que Mihailovic ne participerait pas au match de samedi contre la New England Revolution, car il avait été autorisé à se rendre en Europe pour finaliser l’accord.

Des sources ont confirmé que, primes comprises, l’accord pourrait atteindre 6 millions de dollars. Montréal recevrait également un pourcentage d’un futur transfert, ce qui pourrait faire grimper encore plus le total. Le plan est que si le transfert se concrétise, Mihailovic restera à Montréal jusqu’à la fin de la campagne 2022.

Mihailovic a connu un début de saison fulgurant en MLS, enregistrant sept buts et quatre passes décisives avant la fin du mois de mai. Mais une blessure au genou l’a mis à l’écart pendant le mois de juin et lui a refusé la possibilité de disputer quatre matchs avec l’équipe nationale masculine des États-Unis. Bien qu’il soit revenu sur le terrain, il n’a pas encore inscrit de but ou d’aide depuis qu’il est tombé.

Djordje Mihailovic a excellé depuis qu’il s’est joint au CF Montréal avant la saison 2021. Aaron Doster – USA TODAY Sports

Alors que les chances de Mihailovic de faire partie de l’équipe finale de la Coupe du monde sont désormais minces, il envisage depuis longtemps de déménager en Europe. Il a déclaré à ESPN en mai que toute décision serait prise en donnant la priorité à son avenir à long terme.

“Je dois garder à l’esprit que la Coupe du monde est à la fin de l’année, et je dois m’assurer que je suis dans un club où je joue et que je joue pendant que je suis heureux”, a déclaré Mihailovic à ESPN. « Je ne peux pas simplement quitter Montréal, parce que je pense que ça va m’aider à aller à la Coupe du monde. Je ne pense pas comme ça. Donc si je quitte Montréal, je dois m’assurer que c’est la meilleure chose pour ma carrière.

Originaire d’Addison, Illinois, Mihailovic a passé les quatre premières saisons de sa carrière professionnelle avec le Chicago Fire après avoir gravi les échelons de l’académie de l’équipe. Mais après la campagne 2020, le Fire a curieusement décidé de quitter le milieu de terrain et l’a échangé à Montréal avant la saison 2021 pour plus de 1 million de dollars en allocation.

Mihailovic a rapidement trouvé une maison au Canada et a enregistré 11 buts et 20 passes décisives en 54 apparitions. Au total, il a marqué 18 buts au cours de sa carrière et 34 passes décisives en 128 matches de championnat et de séries éliminatoires.

Au niveau international, il a fait six apparitions pour les États-Unis, marquant un but.