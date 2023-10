Le milieu de terrain de Liverpool, Alexis Mac Allister, pourrait être sanctionné par la FA après avoir affirmé que Tottenham comptait « 12 joueurs » – Paper Talk | Actualités du centre de transfert

Toutes les actualités et rumeurs de transfert des journaux du lundi…

LE SOLEIL

Alexis Mac Allister pourrait faire face à un rap de la FA pour avoir suggéré que l’arbitre Simon Hooper était contre Liverpool lors de leur défaite contre Tottenham.

L’ailier de Manchester United, Antony, a été photographié de retour à l’entraînement.

DAILY MIRROR

David Beckham a défendu son accord avec le Qatar qui lui a valu d’être payé environ 125 millions de livres sterling par le pays.

Miguel Delaney de The Independent et Darren Lewis du Daily Mirror discutent des VAR



Le Real Madrid serait intéressé par les stars de Newcastle Alexander Isak et Bruno Guimaraes, les géants de la Liga étant sur le point d’envoyer un recruteur pour regarder le duo en action en Ligue des champions.

José Mourinho a riposté à ses détracteurs en affirmant avoir reçu « l’offre la plus grosse et la plus folle » de l’histoire du management.

COURRIER QUOTIDIEN

La capitaine d’Aston Villa, Rachel Corsie, a déclaré que les joueurs voulaient porter leur maillot domicile controversé de Castore pour leur match d’ouverture de la saison contre Manchester United, malgré les inquiétudes concernant son aspect mouillé.

La Juventus travaille sur un nouveau contrat à long terme pour le milieu de terrain français Adrien Rabiot après l’avoir convaincu de rester à Turin cet été. Le directeur sportif Cristiano Giuntoli a révélé que le club était prêt à permettre à Dusan Vlahovic de rejoindre Chelsea cet été.

Lamine Yamal est « sur le point de signer un nouvel accord de trois ans avec Barcelone qui comprend une clause libératoire d’un milliard de livres sterling », selon Fabrizio Romano.

L’entraîneur de football nord-coréen Sin Yong Nam a défendu ses joueurs après plusieurs affrontements avec les arbitres sur le terrain après leur défaite 2-1 contre le Japon en quarts de finale des Jeux asiatiques à Hangzhou dimanche.

LE GARDIEN

Lionel Messi, sept fois vainqueur du Ballon d’Or, a été rayé de l’équipe de l’Inter Miami contre le New York City FC – un match qui a d’importantes implications en séries éliminatoires de la Major League Soccer pour les deux clubs. Messi souffre d’une blessure à la jambe dont la gravité n’a pas été révélée.

LE TÉLÉGRAPHE DU JOUR

Joe Shread et Zinny Boswell de Sky Sports demandent comment les officiels ont commis une erreur aussi cruciale en refusant le but de Luis Diaz pour Liverpool à Tottenham samedi



Liverpool souhaite que la publication de l’audio du VAR établisse comment et pourquoi le but de Luis Díaz a été refusé à tort lors de sa défaite controversée contre Tottenham, alors qu’ils exigeaient une « transparence totale » de la part de l’instance dirigeante de l’arbitrage.

L’Angleterre n’aura aucun scrupule à faire débuter Tom Curry lors du dernier match de la poule D de la Coupe du monde contre les Samoa, même si le flanc ouvert n’a joué que deux minutes de rugby au cours des quatre derniers mois.

Furieuse, la manager d’Aston Villa, Carla Ward, a demandé des arbitres à plein temps dans la Super League féminine après l’expulsion de Kirsty Hanson lors de la défaite contre Manchester United lors de la première journée.

ENREGISTREMENT QUOTIDIENT

L’ancien milieu de terrain des Rangers Kevin Thomson réagit au limogeage de Michael Beale, donne son point de vue sur l’ancien coéquipier Steven Davis qui assumera l’intérim et explique pourquoi un nouveau manager doit toujours viser à remporter le titre



Pascal Jansen, Kevin Muscat et Marcelo Gallardo sont tous sur le point de remplacer Michael Beale en tant que manager des Rangers.

Queen’s Park s’apprête à signer l’ambitieuse signature de Stuart McKinstry. Les Spiders signeront la casquette écossaise U21 pour le reste de la saison.

Kieran Tierney a été rendu furieux par son dernier revers de blessure alors que l’aventure star d’Arsenal à la Sociedad s’est heurtée à un obstacle majeur.