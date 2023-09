Le milieu de terrain français Paul Pogba a été provisoirement suspendu pour avoir été contrôlé positif à une substance interdite, la testostérone dans son sang, comme l’ont rapporté les autorités antidopage italiennes.

Le milieu de terrain joue actuellement pour la Juventus mais son retour à Turin n’a pas été mémorable. Il a été en proie à diverses blessures qui l’ont exclu pendant des saisons.

Pogba a réalisé des performances incroyables pour Turin lors de son premier passage avec le club qui a remporté le Golden Boy pour l’année 2013. Il avait atteint la finale de la Ligue des champions avec la Juventus mais a finalement perdu contre Barcelone à l’époque emblématique de MSN, dirigée par Luis Enrique.

Après son premier passage à la Juventus, il a fait un transfert à succès à Manchester United, où il a gravi les échelons de l’académie du club avant de rejoindre la Juventus. Il revient chez les Diables Rouges sous la direction de José Mourinho. Ses deux premières campagnes avec le club mancunien ont été relativement correctes mais depuis qu’il s’est brouillé avec Mourinho, il n’est plus le même pour le club.

Pogba a depuis remporté la Coupe du Monde en Russie et a été l’un des meilleurs milieux de terrain au monde en termes de capacités, mais n’avait pas les capacités nécessaires pour égaler.

Pogba a été en proie à des blessures qui l’ont empêché de disputer une série de matchs, mais finalement, le club a décidé de ne pas renouveler son contrat et a fait son retour à Turin.

Il a été impliqué dans divers différends avec sa famille qui ont été rendus publics par ses frères et n’a pas non plus eu de chance avec son jeu.

Pogba n’a réussi à faire que 10 apparitions pour la Juventus la saison précédente après avoir été exclu en raison d’une série de blessures qui ont entravé son retour à Turin.

Les fans semblent également avoir perdu confiance dans le joueur talentueux et semblent vouloir qu’il quitte le club en raison des diverses distractions qu’il offre.

La Juventus est également actuellement dans une mauvaise passe après diverses déductions de points qui ont conduit le club à perdre sa place en UEFA Champions League et Conference League. Cela est dû au fait que le club a été pris dans des irrégularités financières qui ont conduit au club à se voir déduire des points liés à des transactions de transfert passées.