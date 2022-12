Le milieu de terrain de la Juventus Paul Pogba fait face à la Flak pour ne pas être actif sur le terrain

Le milieu de terrain français Paul Pogba est revenu à la Juventus de Manchester United plus tôt cette année en juillet. Cependant, jusqu’à présent, cette décision ne s’est pas avérée fructueuse pour Pogba, car le milieu de terrain vainqueur de la Coupe du monde n’a pas encore disputé de match de compétition lors de son deuxième passage avec le club de football italien. Pogba a récemment été aperçu dans une station de ski et le joueur de 29 ans a partagé un selfie sur Instagram.

La publication est devenue virale en un rien de temps et elle a jusqu’à présent été appréciée par plus de 5 lakh utilisateurs d’Instagram. Cependant, le message n’a certainement pas été bien accueilli par les fans de football et les adeptes. Les utilisateurs des médias sociaux, dans les commentaires, ont exprimé leur mécontentement face au manque de temps de jeu de Pogba.

Une personne a conseillé à Pogba de travailler sa condition physique et a écrit: «Allez vous entraîner mon frère, entraînez-vous dur! Votre temps est compté.

Un autre utilisateur de médias sociaux a demandé avec effronterie : “N’êtes-vous pas le gars qui jouait au football il y a quelques années ?”

Un autre fan de football a été consterné par les activités de Pogba sur le terrain et a commenté: “Un bon influenceur [Pogba] pas un joueur de football.

Un utilisateur d’Instagram a fustigé l’ancien footballeur de Manchester United pour ne pas avoir participé à la Coupe du monde du Qatar. Profiter des vacances mais ne pas participer à la Coupe du monde », lit-on dans le commentaire.

Un autre fan de football a écrit de manière comique: “Dieu merci, il n’est plus à Manchester United.”

Pogba est hors de combat depuis qu’il a subi une grave blessure au genou lors de la pré-saison. On pensait que Pogba pourrait participer au match de Serie A contre Naples le 23 janvier, mais le retour du milieu de terrain de la Juventus aurait de nouveau été retardé en raison de problèmes de forme physique.

“Paul n’a toujours pas été constant à l’entraînement, donc je ne peux pas dire quand il sera de retour. C’est la vérité et il est important de le dire, sinon chaque jour nous aurons ces questions sur la façon dont se déroule la reprise de Pogba. Il n’a pas encore commencé à courir à l’entraînement », avait récemment déclaré le manager de la Juventus Massimiliano Allegri aux journalistes.

Pogba a été vu pour la dernière fois en action lors d’un match amical de pré-saison contre l’équipe mexicaine du Club Deportivo Guadalajara en juillet. Il était sur le terrain pendant 46 minutes lors de ce match. Il n’a même pas participé à la Coupe du monde de football 2022 avec l’équipe de France de football.

