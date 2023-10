Le milieu de terrain de la Juve risque une interdiction dans le cadre d’une enquête sur les jeux illégaux

Le milieu de terrain de la Juventus, Nicolo Fagioli, pourrait faire face à une interdiction similaire à celle de son coéquipier Paul Pogba, car il fait actuellement l’objet d’une enquête pour jeu illégal. Le milieu de terrain serait au centre d’une enquête concernant les plateformes illégales de paris en ligne. La procureure générale italienne de Turin, Enrica Gabetta, a confirmé l’enquête mais n’a divulgué aucune autre information.

Football Italie rapporte que Fagioli a pris contact avec les autorités pour discuter de la question. Les avocats du milieu de terrain affirment qu’il tente d’être proactif dans l’enquête.

Le milieu de terrain risque une amende et une interdiction de jouer s’il est reconnu coupable

Les avocats représentant Fagioli ont également publié une déclaration à la presse concernant cette affaire. « En tant qu’avocats de Nicolo Fagioli, nous pouvons confirmer que notre client fait face à la situation avec un sens des responsabilités, avec la plus grande transparence et en collaboration avec les autorités sportives et de justice civile », peut-on lire dans le communiqué.

« Cela est confirmé par le fait qu’il a été le premier à informer rapidement le procureur de la situation. Nicolo est calme et pleinement concentré sur la Juventus et cette saison.

Les autorités italiennes ont scanné les données et les transactions de ces plateformes de paris illégales. Lors de leur recherche, le nom de Fagioli est apparu parmi les nombreux parieurs présumés impliqués dans les jeux de hasard. S’il est reconnu coupable, Fagioli risque une amende potentielle et jusqu’à trois ans d’interdiction de jouer professionnellement.

Reste néanmoins à savoir sur quoi Fagioli a parié exactement. Les responsables de la Serie A peuvent suspendre les joueurs s’ils ont parié sur des matchs, mais pas sur d’autres formes de paris.

Le club italien a fait face à plusieurs problèmes ces derniers mois

La Juve a subi une série de nouvelles négatives ces derniers mois. Les responsables ont retiré 10 points de Serie A à l’équipe pour irrégularités financières en mai. Le milieu de terrain vedette Paul Pogba a récemment échoué à deux tests antidopage distincts. L’international français pourrait subir une suspension de quatre ans en raison de ce problème.

Fagioli a déjà gravi les échelons des jeunes de la Juve pour devenir un joueur clé de l’équipe senior. Au cours de sa première saison 2022/23, le milieu de terrain a disputé 26 matches de haut niveau pour le club. Depuis, il a poursuivi en participant à six matches de Serie A jusqu’à présent cette saison. Fagioli a cependant été laissé sur le banc pour le dernier match de la Juve contre Turin.

PHOTO : IMAGO