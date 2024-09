Le milieu de terrain de Burnley envoie un message prometteur après une blessure après une augmentation de contrat majeure avant le choc contre Leeds United

Regardez plus de nos vidéos sur ShotsTV.com

et sur Freeview 262 ou Freely 565 Visitez Shots! maintenant

Burnley pourrait être sur le point d’accueillir à nouveau un joueur clé avant d’affronter Leeds United.

Le milieu de terrain de Burnley, Josh Cullen, est sur le point de retrouver sa forme et espère être de retour « dans un avenir très proche », son équipe étant attendue à Leeds United samedi.

Cullen a manqué les deux derniers matchs de Burnley avant la trêve internationale de septembre en raison de ce que Scott Parker a décrit comme un « coup mineur », manquant également de représenter la République d’Irlande. En son absence, les Clarets n’ont pris qu’un point lors des rencontres contre Sunderland et Blackburn Rovers, après avoir remporté deux des deux matchs en sa présence.

Le joueur de 28 ans a eu une petite chance de jouer contre Blackburn avec un retour plus réaliste après la pause, et lundi, il a signé un contrat de trois ans avec une option d’une année supplémentaire à Turf Moor. Et en réfléchissant à ce coup de pouce personnel, Cullen a suggéré qu’un retour à l’action pourrait être à l’horizon.

« C’est toujours bien de s’engager pour son avenir dans le club, un club qui, au cours des deux années que j’ai passées ici, m’a vraiment donné l’impression d’être chez moi », a déclaré Cullen à Clarets+. « J’ai de bonnes relations avec tout le monde autour du club et avec les fans. Je me sens heureux ici. »

« Je suis simplement impatient de me remettre au travail cette saison et de ramener le club là où il doit être en Premier League. Cela a été frustrant. [being injured] mais heureusement, j’arrive à la fin de cette période maintenant et j’espère être de retour en action dans un avenir très proche.

En savoir plus

Il reste à voir si Cullen sera en forme à temps pour affronter Leeds ce week-end, mais son retour serait un atout majeur pour une équipe de Burnley déjà aux prises avec des problèmes de profondeur d’effectif. Parker est arrivé à la pause avec une liste de neuf blessés et se préoccupe désormais de la forme de Connor Roberts, qui a été contraint de quitter le terrain lors de la première mi-temps de la victoire 2-1 du Pays de Galles en Ligue des Nations de l’UEFA contre le Monténégro lundi soir.

Cullen a une chance de prouver sa forme avant le déplacement de samedi à Elland Road, aux côtés d’Enock Agyei et Hannes Delcroix, absents depuis longtemps, tandis que Manuel Benson et Maxime Esteve ont été touchés lors du match nul contre Blackburn. « Je ne suis pas sûr pour le moment, je ne leur ai pas parlé », a déclaré Parker à propos de la paire la semaine dernière. « Benny est évidemment sorti, donc je ne connais pas la gravité de sa blessure et Maxime semble avoir des problèmes avec ses ischio-jambiers, donc nous devrons vérifier cela. »

Jordan Beyer, Hjalmar Ekdal, Aaron Ramsey et Nathan Redmond devraient être absents pour le déplacement de samedi à LS11, ce qui laisserait Burnley avec pas moins de 10 absents si aucun des noms susmentionnés ne revient. Leeds, quant à lui, était privé de Patrick Bamford et Dan James pour la victoire 2-0 contre Hull City, tous deux souffrant de blessures aux ischio-jambiers. Daniel Farke sera probablement interrogé sur les deux joueurs lors de sa conférence de presse plus tard cette semaine.