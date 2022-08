Le milieu de terrain brésilien Wellington Priori revient au Jamshedpur FC

Le Jamshedpur FC a conclu la signature du milieu de terrain brésilien Wellington Priori, ajoutant plus de substance à son milieu de terrain. Ce milieu de terrain de 6 pieds 3 pouces faisait partie de la saison inaugurale de la Hero Indian Super League (ISL) des Red Miners et revient à la fournaise après quatre saisons.

Après avoir joué au Brésil, en Thaïlande et en Corée du Sud, Priori a signé avec NorthEast United of the Hero ISL en 2016, suivi d’un passage au Furnace.

Priori s’est fait une sacrée réputation en inscrivant des buts spectaculaires sous les couleurs des Red Miners. Il a marqué un coup de pied de vélo scintillant au-dessus de la tête contre NorthEast United et a marqué une volée à couper le souffle contre le Chennaiyin FC. Son ajout dans la fenêtre de transfert de janvier a amené le club presque aux séries éliminatoires avec une performance bien améliorée dans la seconde moitié de la ligue.

Le Brésilien était heureux de revenir au Jamshedpur FC où il a vécu de nombreux moments mémorables.

« Je reviens à la maison où j’appartiens. Le temps que j’ai passé avec le club a été incroyable et je suis ravi de jouer à nouveau à la fournaise devant les fans fidèles et passionnés de Jamshedpur. Travailler avec Aidy Boothroyd, qui possède une vaste expérience, nous aidera certainement à réussir en équipe. Je vais travailler dur avec mes coéquipiers pour gagner plus d’argenterie pour Jamshedpur », a-t-il déclaré.

L’entraîneur Aidy Boothroyd était ravi de la signature de Wellington et a déclaré: «Wellington a tous les attributs que vous recherchez chez un milieu de terrain – il est technique, bon avec le ballon, marque des buts et a de l’expérience dans l’ISL. Il rentre à la maison, après avoir joué pour le club plus tôt et l’aidera à se lancer sur les chapeaux de roue.

Wellington Priori enfilera le maillot numéro 5 et rejoindra l’équipe à Jamshedpur pour la pré-saison à la mi-août.

