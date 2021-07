Le milieu de terrain Bidyananda Singh rejoint l’ATK Mohun Bagan

Les finalistes de la Super League indienne en 2020/21 ATK Mohun Bagan ont signé mardi le milieu de terrain de 23 ans Bidyananda Singh pour un contrat d’un an. Bidyananda était avec le Mumbai City FC la saison dernière, mais n’a disputé aucun match dans ce qui était une campagne gagnante pour les Islanders sous Sergio Lobera. Ce sera la deuxième fois que Bidyananda représentera un club ISL basé à Kolkata. Il faisait également partie de l’équipe ATK FC qui a remporté le titre en 2016 sous la direction de l’Espagnol Jose Francisco Molina. Après avoir disputé six matches cette saison-là, il a déménagé au Bengaluru FC en 2017 et a joué pour leur équipe B.

Il a fait une apparition solitaire pour l’équipe senior lors d’un match de la Coupe de l’AFC. Bidyananda faisait également partie de l’équipe du Bengaluru FC lors de la saison 2018/19 de l’ISL. Cependant, il n’a eu aucun match.

Bidyananda a participé à 10 matchs pour le Mumbai City FC au cours de la saison 2019/20 et a marqué un but et fourni une passe décisive lors de ses brèves apparitions. Après aucune opportunité à venir lors de la saison 2020/21, il a quitté les Islanders en mai plus tôt cette année.

Le joueur né à Manipur est la septième recrue de l’ATK Mohun Bagan depuis sa défaite en finale 2020/21 contre le Mumbai City FC. Il suit Liston Colaco, Amrinder Singh, Joni Kauko, Deepak Tangri, Ashutosh Mehta et Hugo Boumous dans l’équipe de stars.

L’ATK Mohun Bagan devrait disputer la Coupe de l’AFC (Groupe D, Zone Sud).

« Nous sommes ravis d’annoncer que Bidyananda Singh est de retour dans la ville de la joie alors qu’il signe un contrat d’un an avec les Green & Maroon », a annoncé le club sur Twitter.

