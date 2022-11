Le milieu de terrain argentin Giovani Lo Celso exclu de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022

Le milieu de terrain argentin Giovani Lo Celso manquera la Coupe du monde de football au Qatar en raison d’une déchirure musculaire à la jambe, selon de nombreux médias dans ce pays sud-américain.

Lo Celso s’est blessé alors qu’il jouait pour Villarreal lors d’une défaite 1-0 à l’Athletic Bilbao en Liga espagnole le 30 octobre.

Le joueur de 26 ans, prêté par Tottenham Hotspur, devait jouer un rôle clé pour l’Argentine lors du tournoi phare du football.

Il a été salué par les médias locaux pour son impressionnant jeu de liaison avec le capitaine Lionel Messi lors de la Copa America de l’année dernière, que l’Albiceleste a remportée en battant les hôtes du Brésil 1-0 en finale, rapporte Xinhua.

L’Argentine entamera sa campagne de Coupe du monde contre l’Arabie saoudite le 22 novembre et rencontrera également le Mexique et la Pologne dans le groupe C.

Le manager Lionel Scaloni devrait nommer sa dernière équipe de 26 joueurs le 14 novembre.

