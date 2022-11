Le milieu de terrain argentin clé dans le choc de Do-or-die en Pologne

L’Argentine affronte la Pologne lors de son dernier match de groupe au stade 974 mercredi, et le milieu de terrain, et non Lionel Messi, fait la différence.

Après avoir battu le Mexique 2-0 samedi soir, l’Albiceleste doit éviter la défaite contre les Polonais pour se qualifier pour les huitièmes de finale au Qatar.

L’équipe sud-américaine pourrait également faire match nul en fonction des résultats de la rencontre entre l’Arabie saoudite et le Mexique. Cependant, terminer deuxième met probablement en place un match avec les champions en titre France au premier tour à élimination directe. Lionel Messi et sa compagnie peuvent toujours terminer en tête du groupe s’ils battent la Pologne.

L’Argentine est entrée dans la Coupe du monde en tant que favorite avant le tournoi. Ensuite, une défaite choc contre les Saoudiens lors du premier match a soulevé plusieurs inquiétudes. Sa série de 36 matches sans défaite a pris fin et, malgré la victoire contre le Mexique, l’Argentine a connu des difficultés. L’équipe de l’entraîneur-chef Lionel Scaloni est loin d’être la meilleure qui ait battu le Brésil lors de la finale de la Copa America ou l’Italie lors de la Finalissima.

Le milieu de terrain a été le plus grand sujet de préoccupation. Scaloni doit réparer les trous au milieu du parc avant qu’il ne soit trop tard.

Le milieu de terrain argentin joue un grand rôle contre la Pologne

L’absence de Giovani Lo Celso a été un énorme manque pour les doubles champions du monde. En plus de cela, Leandro Paredes a lutté contre l’Arabie saoudite. Le milieu de terrain de la Juventus a été laissé de côté contre le Mexique tandis que Rodrigo De Paul a eu deux rencontres inoubliables.

L’Argentine a commencé avec le milieu de terrain du Real Betis Guido Rodriguez et Alexis Mac Allister de Brighton aux côtés de De Paul. L’idée derrière le processus de pensée de Scaloni était claire, perturber l’attaque adverse et effectuer une transition rapide avec des passes verticales en attaque.

Même si l’Albiceleste n’a guère dominé en milieu de terrain contre le Mexique, il a été meilleur dans la circulation et la rétention du ballon. Les passes offensives et les balles en profondeur étaient rarement vues et le jeu de l’Argentine était le contraste de départ de l’équipe que Scaloni a construite au cours des trois dernières années.

Enzo Fernandez était la lumière brillante avec son bigoudi craquant du pied droit. Fernandez est venu en tant que remplaçant, mais son temps sur le terrain lui a valu un rôle de titulaire contre la Pologne. Les Polonais n’ont pas encore encaissé de but dans ce tournoi.

Mac Allister devrait également conserver sa place dans le onze de départ. De Paul, cependant, doit élever son jeu. La star de l’Atletico Madrid a été scandaleusement en dessous de la moyenne lors des deux premiers matchs. Mais, sa volonté de courir et de faire le sale boulot pour l’équipe sera utile contre une équipe polonaise dangereuse sur les flancs.

Autres décisions de formation

En défense, Nicolas Otamendi et Lisandro Martinez ont réalisé de belles sorties face au Mexique. Ce sont essentiellement des verrous pour être au cœur de la défense.

Marcos Acuna devrait également commencer dans le rôle d’arrière gauche, mais Nahuel Molina pourrait remplacer Gonzalo Montiel au poste d’arrière droit. Lionel Messi débutera aux côtés de Lautaro Martinez et Angel Di Maria.

C’est Lionel Messi qui a inspiré l’Argentin contre le Mexique. Maintenant, le moment est venu pour les acteurs de soutien d’élever leur jeu et de mener le pays jusqu’à la phase à élimination directe.

PHOTO : IMAGO / ANP