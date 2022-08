Le milieu de terrain anglais Jill Scott prend sa retraite du football

LONDRES (AP) – La milieu de terrain anglaise Jill Scott a annoncé mardi sa retraite du football, le deuxième membre de l’équipe gagnante de l’Euro 2022 à le faire en deux jours.

La décision de Scott, 35 ans, intervient après qu’Ellen White, la meilleure marqueuse de l’équipe, a déclaré lundi qu’elle prenait sa retraite. Scott et White ont tous deux disputé la finale du Championnat d’Europe féminin le 31 juillet, lorsque l’Angleterre a battu l’Allemagne 2-1 après prolongation.

Scott a fait ses débuts en Angleterre en 2006 et a eu un total de 161 apparitions internationales – juste derrière Fara Williams avec 172 – et a marqué 27 buts pour l’équipe nationale.

Elle avait été sans club après avoir quitté Manchester City à la fin de la saison dernière.

“Je dis peut-être au revoir au football, mais nous allons en faire une fête. Pas de visages tristes !! Nous nous sommes trop amusés pour avoir des larmes », a écrit Scott sur le site The Players’ Tribune. « C’est peut-être parce que je viens de Sunderland, mais deux choses ont toujours été vraies à mon sujet : j’ai toujours été têtu et j’ai toujours aimé le football.

« C’est dans mon sang depuis que j’ai cinq ans. J’ai vu un tas de garçons jouer dans la cour de l’école et je me suis approché d’eux et j’ai dit les quatre mots magiques… ‘Puis-je jouer aussi ?’. Imaginez, si vous m’aviez dit alors que je continuerais à jouer pour l’Angleterre pendant 16 ans ?

« Si vous m’aviez dit que je vivrais assez pour voir 90 000 personnes entassées au stade de Wembley pour une finale européenne féminine ? Et que je jouerais dedans ? Impossible.”

Scott a commencé sa carrière dans sa ville natale de Sunderland avant de passer sept ans à Everton, puis de rejoindre City en 2013. Elle a ensuite eu des périodes de prêt à Everton et Aston Villa. Elle a remporté tous les honneurs nationaux pendant son temps dans le jeu, y compris le titre de Super League féminine avec City en 2017.

Parmi les autres faits saillants de la carrière de Scott, citons le but du vainqueur de l’Angleterre contre les Pays-Bas en demi-finale de l’Euro 2009 et également la victoire finale de la FA Cup féminine 2017 de City contre Birmingham. Elle a également représenté la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques de 2012 et retardés de 2020.

Elle a fait quatre apparitions en tant que remplaçante lors de la campagne triomphale de l’Angleterre pour l’Euro 2022, dont la finale contre l’Allemagne.

Le prince William a félicité Scott pour sa carrière mais a plaisanté en disant qu’il ne manquerait pas ses “plaques glissées”.

William, qui est président de la Football Association, a écrit dans un tweet personnel : « Une pionnière du football féminin et une grande joueuse d’équipe. @JillScottJS8 félicitations pour une merveilleuse carrière, ce fut un plaisir de vous connaître.

“Un tout petit peu content qu’il n’y ait plus de tacles glissés pendant les kickabouts” amicaux “… W.”

William a remis aux membres de l’équipe d’Angleterre gagnante leurs médailles après la finale de l’Euro 2022.

