Le milieu de terrain américain Weston McKennie en pourparlers à Dortmund – source

Le milieu de terrain américain Weston McKennie est en pourparlers avec le Borussia Dortmund au sujet d’un transfert pendant le mercato estival, a confirmé une source à ESPN.

L’histoire a été rapportée pour la première fois par La Gazzetta dello Sport, et les négociations entre McKennie et Dortmund ont récemment progressé.

McKennie, 24 ans, est sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2025 après être récemment revenu d’un prêt de six mois à Leeds United, qui a été relégué de la Premier League la saison dernière.

La Juventus cherche à décharger des joueurs et à réorganiser son équipe, les 36 fois vainqueurs du Scudetto sortant d’une décevante campagne 2022-23, et Dortmund voit une chance de faire un ajout à son milieu de terrain.

Dortmund a annoncé la signature de Felix Nmecha, un milieu de terrain offensif, du VfL Wolfsburg pour 30 millions d’euros plus tôt cette semaine. Ils ont perdu trois milieux de terrain en Jude Bellingham, Mahmoud Dahoud et Raphael Guerreiro. Bellingham a fait un transfert de 103 millions d’euros au Real Madrid, tandis que Dahoud et Guerreiro sont partis pour rien à Brighton et au Bayern Munich, respectivement.

L’histoire de McKennie avec les rivaux de la vallée de la Ruhr, Schalke 04, pourrait compliquer un transfert potentiel. En 2016, le natif de Little Elm, au Texas, a quitté l’Académie de Dallas pour rejoindre les moins de 19 ans de Schalke avant de faire la transition vers l’équipe de Bundesliga où il ferait 91 apparitions dans toutes les compétitions pour les rivaux de Dortmund.

Un déménagement potentiel pour McKennie, qui compte 42 sélections pour les États-Unis, pourrait provoquer un retour de bâton de la part des supporters du BVB.

Après une impressionnante campagne 2019-2020, McKennie a quitté Schalke pour la Juventus, d’abord sur un accord de prêt qui s’est ensuite transformé en un transfert permanent, coûtant au club de Serie A 25 millions d’euros en frais de transfert et de prêt combinés.

Bien que McKennie ait eu de solides performances pour la Juventus au cours de son passage d’un an et demi, il n’a jamais été en mesure de verrouiller un rôle de titulaire régulier. Leeds a eu la possibilité de déclencher une clause de rachat de 33 millions d’euros mais a décidé de ne pas le faire.

À Dortmund, McKennie jouerait aux côtés de son coéquipier américain Giovanni Reyna, qui est l’un des quatre milieux offensifs établis de l’équipe, Nmecha, Julian Brandt et Marco Reus étant les trois autres.

Pendant ce temps, la Juventus ne sera pas sans présence américaine la saison prochaine, car le Bianconeri vient de recruter l’ailier Timothy Weah pour 11 millions d’euros en provenance de Lille.