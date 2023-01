Le milieu de terrain américain Sam Mewis probablement absent de la Coupe du monde féminine

La milieu de terrain Sam Mewis a subi une deuxième opération au genou et il est peu probable qu’elle soit disponible pour les États-Unis à la Coupe du monde féminine cet été.

Mewis, qui joue également pour le Kansas City Current dans la National Women’s Soccer League, a d’abord subi une intervention chirurgicale au genou droit en août 2021. Mais elle a dû subir une autre intervention chirurgicale la semaine dernière, elle annoncé lundi sur les réseaux sociaux.

“Cela a été une période très difficile pour moi personnellement et j’ai été dévastée d’être éloignée du football si longtemps”, a-t-elle déclaré.

Cette défaite est un coup dur pour les États-Unis car Mewis, 30 ans, est considérée comme l’une des meilleures joueuses du monde à son poste. Mewis devrait également manquer la prochaine saison NWSL avec le courant.

“Je n’ai pas de calendrier pour le retour au football, mais je ferai de mon mieux pour récupérer, comme je l’ai toujours fait”, a déclaré Mewis.

Mewis devait initialement être mise à l’écart pendant deux mois après sa première intervention. Elle a été échangée au Current avant la saison 2022 et a fait deux apparitions en pré-saison, mais elle n’a pas joué dans un match de saison régulière avec l’équipe.

The Current a racheté le contrat précédent de Mewis et lui a signé un nouvel accord pour 2023.

Sam Mewis vise le ballon lors du match pour la médaille de bronze aux Jeux olympiques de 2021 contre l’Australie. Getty Images

Mewis faisait partie de l’équipe américaine qui a remporté la Coupe du monde en 2019. Un habitué de l’équipe nationale depuis 2016 avec 83 apparitions, Mewis a été élu joueur de football américain de l’année 2020.

L’entraîneur américain Vlatko Andonovski a laissé entendre que la blessure de Mewis pourrait être plus grave qu’on ne le pensait initialement alors que l’équipe était en Nouvelle-Zélande pour un camp d’entraînement et deux matchs plus tôt ce mois-ci.

“À ce stade, je ne veux pas deviner quelle heure il est ou si elle va revenir du tout”, a déclaré Andonovski. “Avec Sam, c’est une blessure à long terme et à ce stade, nous n’entrerons probablement pas dans les détails pour cela.”

Mewis a joué pour la dernière fois pour les États-Unis aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 lors du match pour la médaille de bronze contre l’Australie.

Le milieu de terrain de l’équipe sera également probablement sans Julie Ertz, qui a pris du temps pour la naissance de son fils Madden en août et n’a pas repris l’entraînement.

Les États-Unis ont remporté les deux dernières Coupes du monde et tenteront de remporter un troisième trophée consécutif cet été. Organisé par l’Australie et la Nouvelle-Zélande, le tournoi d’un mois débutera le 20 juillet.