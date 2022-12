Le milieu de terrain américain Giovanni Reyna a failli être renvoyé de la Coupe du monde au Qatar en raison d’un manque d’efforts à l’entraînement et lors d’une mêlée pré-tournoi contre l’équipe qatarie d’Al Gharafa SC, ont déclaré des sources à ESPN.

Reyna, 20 ans, n’a pas commencé un seul match pour les États-Unis au Qatar, mais a disputé toute la seconde moitié de leur match final – une défaite 3-1 contre les Pays-Bas en huitièmes de finale. Les sources ont ajouté que Reyna s’était excusée auprès de toute l’équipe pour son manque d’effort.

La révélation est intervenue après que le manager américain Gregg Berhalter a pris la parole lors du sommet du HOW Institute for Society sur le leadership moral à New York mardi. Ses commentaires ont ensuite été publiés dans un bulletin d’information par Charterworksdans lequel il a déclaré que les États-Unis “avaient un joueur qui ne répondait clairement pas aux attentes sur et en dehors du terrain. L’un des 26 joueurs, donc ça s’est démarqué. En tant que staff, nous sommes restés assis ensemble pendant des heures à délibérer de ce que nous allions faire avec ce joueur. Nous étions prêts à réserver un billet d’avion pour rentrer, c’était tellement extrême.

Berhalter a poursuivi en disant: “Ce qui s’est passé, c’est que nous allons avoir une autre conversation avec lui, et une partie de la conversation a porté sur la façon dont nous allons nous comporter à partir de maintenant. Il n’y aura pas d’autres infractions. Mais l’autre chose que nous lui avons dite, c’est que tu vas devoir t’excuser auprès du groupe, mais il va falloir dire pourquoi tu t’excuses. Il va falloir aller plus loin que juste “Les gars , Je suis désolé.’ Et j’ai préparé le groupe de direction avec ça. J’ai dit : ‘D’accord, ce type va s’excuser auprès de vous en tant que groupe, auprès de toute l’équipe.'”

MLSSoccer.com a été le premier à identifier que le joueur était Reyna, avec L’athlétisme rapportant que Reyna a failli être renvoyée chez elle et que sa performance à l’entraînement était la raison pour laquelle son temps de jeu était affecté.

Atteint par SMS, Berhalter a fait la déclaration suivante à ESPN: “Ce n’est pas vraiment important qui c’était. L’important est que le groupe avait des normes très claires et qu’il était prêt à communiquer si les normes n’étaient pas respectées. Parfois, cela la communication conduit à un changement positif et à une voie claire vers l’avant.”

Berhalter a ajouté plus tard que la présentation était censée être confidentielle.

Le temps de jeu de Reyna – ou son absence – a fait l’objet d’un examen minutieux tout au long du tournoi. Il n’a pas réussi à entrer sur le terrain contre le Pays de Galles, Jordan Morris étant le dernier remplaçant à être utilisé par Berhalter lors du match nul 1-1. Par la suite, Berhalter a déclaré qu’il estimait que “la vitesse et la puissance” de Morris pouvaient donner quelque chose à l’équipe, et a ensuite fait référence à “un peu d’étanchéité” que Reyna a subi après la mêlée d’Al Gharafa le jeudi précédent.

Reyna avait lutté par intermittence avec des blessures au cours des 14 mois précédents, dont une aux ischio-jambiers, mais il a déclaré aux médias rassemblés après le match contre le Pays de Galles qu’il était “à 100%”.

“Je me sens vraiment bien. Je me sens bien”, a déclaré Reyna. “Je me sens bien. [Berhalter] n’a pas à me dire pourquoi il ne m’a pas mis ou pourquoi il le fait.”

C’est peu de temps après que Reyna a été confrontée à des entraîneurs et à des coéquipiers et s’est finalement excusée.

“Ce qui était fantastique dans tout ça, c’est qu’après qu’il se soit excusé, ils se sont levés un par un et ont dit : ‘Écoutez, ça n’a pas été assez bien, vous n’avez pas répondu à nos attentes d’un coéquipier et nous voulons voir changement », a déclaré Berhalter lors de son discours. “Ils ont vraiment pris en charge ce processus. Et à partir de ce jour, il n’y a plus eu de problèmes avec ce joueur.”

La température autour du temps de jeu de Reyna a augmenté avant le match contre l’Angleterre lorsque l’ancien international américain Eric Wynalda a déclaré dans un échange Twitter Spaces avec le LA Times qu’il y avait “des conflits internes”. Il a déclaré plus tard dans son émission de radio Sirius XM que Berhalter avait menti aux médias et avait également demandé à Reyna de mentir.

Wynalda est revenu plus tard sur certains de ses commentaires.

Reyna a joué sept minutes lors du match nul 0-0 contre l’Angleterre et a été une remplaçante inutilisée lors de la victoire 1-0 contre l’Iran.