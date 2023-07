Le milieu de terrain américain Brenden Aaronson rejoint l’Union Berlin en prêt

Le milieu de terrain américain Brenden Aaronson jouera dans l’élite allemande la saison prochaine après avoir rejoint l’Union Berlin en prêt de Leeds dimanche.

Aaronson a conclu un accord d’une saison après la relégation de Leeds de la Premier League la saison dernière.

« Nous souhaitons bonne chance à Brenden pendant son séjour au Stadion An der Alten Forsterei », a déclaré son club.

Aaronson, 22 ans, a fait 36 ​​apparitions en Premier League pour Leeds la saison dernière après avoir rejoint le Red Bull Salzburg pour un montant proche de 25 millions de livres (32 millions de dollars) à l’été 2022.

Il rejoint l’Union Berlin après s’être qualifié pour la Ligue des champions pour la première fois.

Son frère Paxten joue également en Allemagne pour Francfort.

Aaronson a marqué un but en 40 apparitions dans toutes les compétitions pour Leeds. Il est le troisième joueur à partir en prêt d’une saison après la relégation.

Diego Llorente et Robin Koch ont respectivement rejoint la Roma et l’Eintracht Francfort dans le cadre d’accords similaires plus tôt cette semaine.

L’ancien patron de Norwich, Daniel Farke, a été embauché comme entraîneur-chef et chargé de tenter de ramener le club en Premier League.

Reportage de l’Associated Press.

