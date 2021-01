Le milieu de terrain américain Brenden Aaronson a fait ses débuts avec le Red Bull Salzburg, en entrant à la 62e minute de la défaite 2-0 de dimanche à Altach en Bundesliga autrichienne.

L’Union de Philadelphie de la Major League Soccer a annoncé le 16 octobre qu’Aaronson rejoindrait Salzbourg lors du mercato de janvier. Salzbourg est entraîné par l’ancien entraîneur des Red Bulls de New York, Jesse Marsch.

Aaronson a grandi dans le New Jersey et a fait ses débuts en équipe nationale américaine contre le Costa Rica en février. Il avait un but et une passe le mois dernier lors d’une exhibition contre le Salvador.

