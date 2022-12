Le mignon prince Louis vole la vedette lors de la promenade de Noël à Sandringham

L’une des traditions de Noël les plus célèbres de la famille royale britannique est le bain de foule à Sandringham. Le bain de foule de cette année était significativement différent à deux égards. C’était le premier Noël dans la mémoire de nombreuses personnes sans la reine Elizabeth II. Une autre différence a été les débuts du plus jeune fils du prince et de la princesse de Galles, le prince Louis lors de la promenade. Et sans aucun doute, il a volé la vedette juste avec ses débuts. Le jeune prince a été vu courir et passer un moment merveilleux avec ses parents et ses frères et sœurs. Mais si c’est un moment qui a particulièrement fait sourire les réseaux sociaux, c’est le prince Louis qui a couru pour rattraper sa famille.

Ce moment adorable a été partagé par de nombreux utilisateurs sur Twitter, qui l’ont trouvé hilarant. Beaucoup ont mentionné à quel point il était doux de voir le jeune prince sourire devant l’église de Sandringham. D’autres ont partagé des clichés de son interaction avec le public et de la collecte de cadeaux. Un utilisateur de Twitter a partagé le clip et sous-titré : “Voici une vidéo du prince Louis courant pour donner les fleurs à la princesse Charlotte.”

« Oups, le prince Louis est resté trop longtemps avec le public et doit courir pour rattraper ses parents et ses frères et sœurs ! C’est adorable et drôle à la fois », a écrit un autre utilisateur.

Oupss, le prince Louis est resté trop longtemps avec le public et doit courir pour rattraper ses parents et sa fratrie ! C’est adorable et drôle à la fois 😂😂🤣♥️ pic.twitter.com/xvsydZs6Tm— 0livia ♡ (@OliviaLoveCena) 25 décembre 2022

Un autre tweet disait: “Le prince Louis, c’est moi quand mes parents crient que le déjeuner de Noël est prêt.”

Ce Noël, le roi Charles III a également prononcé son premier discours en tant que monarque. Dans son discours, le monarque a évoqué la mort de sa mère, feu la reine Elizabeth II, dans son émission du jour de Noël. Dans son discours, il a mentionné avoir prononcé le discours de la chapelle Saint-Georges au château de Windsor. L’endroit où reposent ses parents.

Il se remémora les lettres, cartes et messages « profondément touchants » que les gens avaient envoyés au nouveau monarque et à son épouse. Le roi Charles III a remercié le public pour l’amour et la sympathie qu’il avait témoignés à toute la famille royale. Son discours s’est conclu par le désir de retrouver l’espoir pour l’avenir. A chacun de le fêter et de le chérir ensemble.

Quel moment de la famille royale a attiré votre attention lors de la célébration de Noël de cette année ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici