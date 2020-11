Le MiG-29K de la marine indienne s’écrase en mer; un aviateur sauvé, recherche du pilote disparu en cours

La marine indienne a confirmé qu’un avion d’entraînement MiG-29K avait été abandonné en mer jeudi soir. Un pilote a été sauvé mais un autre est toujours porté disparu.

Un communiqué publié par la marine vendredi a confirmé les informations selon lesquelles un accident s’était produit lors d’un exercice d’entraînement jeudi à 17 heures. Deux pilotes se trouvaient à bord du MiG-29K lors de son amerrissage.

«L’avion d’entraînement MiG-29K fonctionnant en mer a abandonné vers 17 h 00 le 26 novembre 20.Un pilote a récupéré en toute sécurité, la recherche du deuxième pilote Cdr Nishant Singh, par des unités aériennes et de surface est en cours. Une enquête pour enquêter sur l’incident a été ordonnée. » lis la déclaration publiée sur Twitter.

La marine indienne dispose d’une flotte de plus de 40 avions MiG-29K, à la fois multirôles et d’entraînement. Ils sont principalement exploités à partir de Goa et de l’INS Vikramaditya.

Il a été rapporté par les médias locaux que l’accident s’est produit dans la mer d’Oman et que le MiG-29K de fabrication russe opérait depuis l’INS Vikramaditya, le seul porte-avions indien.

Le porte-avions a récemment fini de participer aux exercices de Malabar, des exercices navals conjoints entre l’Australie, le Japon, l’Inde et les États-Unis, qui ont eu lieu les 3-6 et 17-20 novembre.

Au cours de la seconde partie des exercices navals, qui s’est déroulée en mer d’Oman, les opérations d’entraînement ont tourné autour de deux porte-avions, l’INS Vikramaditya et l’américain USS Nimitz.

Il s’agit du deuxième incident impliquant un MiG-29K indien en autant d’années.

En novembre 2019, un avion s’est écrasé après avoir décollé de l’INS Hansa, une base aérienne navale de Goa, en raison d’un impact d’oiseau. Les deux pilotes se sont éjectés en toute sécurité.

En janvier 2018, un MiG-29K a quitté la piste à l’INS Hansa, mais les deux pilotes s’en sont sortis indemnes.

